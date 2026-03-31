MBH: ilyen környezetben a közepes vagy alacsony részvénysúly az indokolt

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írása olvasható.

"Az év eleji közel-keleti amerikai csapatösszevonásoknak meglett az eredménye, és az iráni konfliktus háborúvá szélesedett. A Hormuzi-szoros lezárásával pedig a konfliktus tovább eszkalálódott, aminek a gazdasági következményei egyre súlyosabbá válik napról napra. A szoroson bonyolódik a világ olajforgalmának 18-20%-a, ami 20 millió hordó olaj naponta. Ennek tartós hiánya komoly nyomást gyakorolhat a részvény árakra. Jelenleg 30 napja tart zárva a szoros, ami 600 millió hordó kiesést jelent a világ olajpiacán, és ez az ellátási láncokon végig futva komoly kínálati sokkot fog okozni. A piaci konszenzus 37%-ra teszi egy esetleges recessziót az USA-ban, ami napról napra nő, ahogy az olaj hiány egyre komolyabb mértéket üt majd. Ilyen környezetben a befektetők erős kockázatcsökkentésbe kezdtek, és az S&P 500 index 9%-t vesztett értékéből, illetve a 200 napos átlagos érték (6634) alá csökkent. A Nasdaq 12%-t vesztett értékéből, ami már a technikai korrekció tartománya. A piaci bizonytalanságot mérő VIX index tartósan magasan ragadt, ami az eladási hullámot csak fokozza. Ilyen környezetben a közepes vagy alacsony részvény súly az indokolt.

Nagy fordulatot hozott a március a kötvénypiacokon, az Irán elleni támadás negatívan érintette a globális tőkepiacokat, így a kötvények is gyengüléssel reagáltak. A hónap során egyértelműen a geopolitikai hírek befolyásolták a piacokat, illetve ismét az elszálló kötvényhozamok térítették a józanság felé Trump elnököt. Ahogy azt az elmúlt évben is többször láttuk, a hirtelen, nagymértékben a kritikus szintek felé közelítő amerikai állampapírhozamok visszavonulásra kényszerítik a politikát. A TACO-t most is a tíz éves kötvény 4,5% közeli és a harminc éves kötvény 5% körüli szintje hozta el. A szárazföldi támadás elhalasztása aztán átmeneti megnyugvást hozott a globális kötvénypiacra, azonban ahogy az lenni szokott, egy átfogó rali után a korrekcióban előkerülnek a fundamentumok és a sérülékenyebb országok nagyobb ütést kapnak. Így volt ez a most is, jó példa erre a régiós kötvénypiac, ebből is kiemelkedően a hazai kötvények köre.

Mondhatjuk, hogy a legfrissebb gazdasági adatok alapján joggal büntették a befektetők nagyobb mértékben régiós társainknál hazánkat. A választásokhoz közeledve fokozódott a kormány költekezési kedve és már az év első két hónapjában sikerült összehozni az éves hiánycél 40%-át és a forrásbevonás továbbra is gőzerővel folytatódik. A carry tradere játszó befektetők számára a kamatkülönbözet csökkenése okozott fejfájást, ugyanis a geopolitikai feszültségek hatására hirtelen árazódtak át a forward görbék és a vezető jegybankok esetében korábban várt 2-3 kamatcsökkentés eltűnt és ugyanilyen mértékű kamatemelés árazódott be ugyanabban az időben, ami a forint vonzerejét csökkentette, így komoly, gyors gyengülést láthattunk a hónap elején. A hazai kötvénypiac a fentiek következményeként nagyon érzékenyen reagált az egyik legvolatilisebb eszközosztállyá változott, a nyersanyagpiaci kockázatok szintjére ugrott. Az energiahordozók árának emelkedése és a konfliktus jelenleg becsült lefolyása már most 1-1,5% pontos infláció emelkedést hozhat, amit beárazott a piac és innen várja a folytatást. A helyzet további eszkalációja ezeket a kilátásokat tovább ronthatja, fokozva a bizonytalanságot a piacokon.

A hazai jegybank kamatdöntő ülésén nem változtatott az irányadó kamaton és továbbra is óvatos, szigorú monetáris politikát folytat, a piac nálunk is 50-100 bázispont kamatemelést áraz az előttünk álló egy- másfél évre. Az MNB a legfrissebb előrejelzésében már mindezek hatására az idei inflációt 3,8%-ra emelte, a növekedést pedig 1,7%-ra húzta le. A fentiek következményeként a hazai kötvények jelentős emelkedést mutattak, a hozamgörbe 3 év feletti szegmense egy szűk 20-30 bázispontos tartományba rendeződött a 7% feletti tartományban. Alapvetően ezek a szintek hosszú távon jó beszállót jelenthetnek, azonban nagyon nagy a bizonytalanság a piacokon, amihez hozzájön még az áprilisi országgyűlési választás is, aminek kimenetele további jelentős mozgásokat hozhat. A kötvénypiacnak jót tehet, hogy a hónap során a hitelminősítőktől érkezett figyelmeztetések a frissen megalakuló új/régi kormánynak is kontrollt jelent a választások utáni gyors kiigazításra.

Az eszközallokációban megtartanánk a közepes részvénykitettséget, de inkább a deffenzívebb szektorokat részesítenénk előnyben, tartva egy turbulensebb időszaktól az iráni konfliktus miatt. A deviza allokáción nem változtattunk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 100%

EUR kitettség: 0%

USD kitettség: 0%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

