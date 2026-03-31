Minden idők legnagyobb drágulása jött az olajpiacon: kiderült, milyen pusztító veszéllyel néz most szembe a világ

A befektetők jelenleg az iráni-amerikai háború esetleges lezárásának esélyeit mérlegelik, miközben a Hormuzi-szoros tartós lezárásából fakadó kínálati sokkal is számolniuk kell. Ez a tengerszoros a globális olajellátás mintegy ötödének kulcsfontosságú szállítási útvonala.

A Brent típusú olaj határidős jegyzése márciusban 59 százalékot emelkedett.

Ez minden idők legnagyobb havi drágulását jelenti.

Ezzel párhuzamosan a WTI 58 százalékkal ugrott meg, ami

2020 májusa óta nem látott mértékű havi növekedés.

Kedden a Brent májusi kontraktusa hordónkénti 112,96 dolláron állt, míg a WTI 102,63 dolláron forgott.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Wall Street Journal hétfőn kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump kész lezárni az Irán elleni katonai hadműveleteket. Ezt az elnök még akkor is megtenné, ha a Hormuzi-szoros nagyrészt zárva maradna, a megnyitást pedig egy későbbi időpontra halasztaná. Ugyanakkor Trump hétfőn azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok "megsemmisíti" Irán energetikai létesítményeit és olajkútjait, ha Teherán nem nyitja meg az átjárót.

A tengeri energiaszállítmányok veszélyeztetettségét jól mutatja a kuvaiti állami olajtársaság (Kuwait Petroleum Corp) keddi bejelentése. A vállalat közölte, hogy Al Salmi nevű, akár kétmillió hordó kapacitású, megrakott olajszállító tankerét feltételezhetően iráni támadás érte egy dubaji kikötőben. A hatóságok az eset után olajszennyezés veszélyére is figyelmeztettek a térségben.

Szombaton az Iránnal szövetséges jemeni húszi erők rakétákkal támadták Izraelt. Ez a lépés újabb aggodalmakat vetett fel a Báb el-Mandeb-szoros biztonságával kapcsolatban. Ez a vízi út köti össze a Vörös-tengert az Ádeni-öböllel, és kulcsfontosságú a Szuezi-csatornán át Ázsia és Európa között közlekedő hajók számára. A fenyegetés miatt a szaúdi nyersolajexport jelentős részét átirányították. A Kpler adatelemző cég információi szerint a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjébe a múlt héten napi 4,658 millió hordó olaj érkezett, ami drasztikus növekedés a január-februári átlagos napi 770 ezer hordóhoz képest.

"Az olajpiac megmaradt tartalékai fokozatosan felszívódnak. A szoros elhúzódó lezárása miatt egyre közelebb kerülünk egy földrajzilag egyre kiterjedtebb, fizikai olajhiány kialakulásához. Ennek következtében az árakra nehezedő felfelé irányuló nyomás várhatóan tovább erősödik" - fogalmazott Lin Je, a Rystad Energy nyersanyagpiaci és olajipari alelnöke.

Forrás: Reuters

