OTP: a részvényvételeket csak taktikai ügyletek erejéig javasoljuk
"A február utolsó napjaiban Irán ellen indított amerikai és izraeli támadások felrúgták az eddigi makrogazdasági és tőkepiaci környezetet. A háború és a Hormuzi-szoros lezárása következtében elszálló energiaárak mind az inflációs, mind a növekedési képet átírták, amire reagálva a befektetők kockázatkerülő üzemmódba váltottak. A jelenlegi környezetben minden eszközt az olaj áralakulása mozgat, így megugrott a volatilitás, a fundamentumok helyett pedig híralapú kereskedésre váltott a piac.
Az inflációs és kisebb mértékben növekedési félelmek fellángolása következtében mind a részvény-, mind a kötvényárfolyamok estek márciusban. A részvénypiacokon az energiaexportőr országok felülteljesítése volt megfigyelhető, mint például Brazília és az utóbbi időszakban alulteljesítő USA. Ez a trend a háború lezárulásáig, vagy az energiaárak megzabolázásáig feltételezhetően velünk lesz, így az energia importőr régiók további nyomás alatt maradhatnak. Jelen környezetben nem változtatunk a részvénysúlyon, kellően óvatosnak ítéljük a jelenlegi kitettséget. A részvényvételeket csak rövidtávú, taktikai ügyletek erejéig javasoljuk, mivel érdemi korrekcióról továbbra sem beszélhetünk. A régiókon belül fenntartjuk az USA alulsúlyt, továbbra is arra számítunk, hogy az AI megtérüléssel kapcsolatos aggályok és a felszínre kerülő private credit problémák következtében ezen piacok alulteljesítők lesznek.
A kötvénypiacokon gyorsan átárazódott a 2026-ra várt kamatpálya: a legtöbb országban év elején még a kamatcsökkentések folytatódására számíthattunk, mostanra azonban már kamatemelés van beárazva majdnem mindenhol. Egyelőre úgy tűnik, hogy az olaj és más energiahordozók ára középtávon nem fog visszamenni a 2025 év végi, nyomottabb szintekre, még a háború gyors lezárulása esetén sem. Helyette valószínűbb, hogy magasabb szinteken stabilizálódnak, így valamekkora inflációs hatásra számítanunk kell. Az öbölmenti államok energiainfrastruktúrájának károsodása szintén hozzá fog járulni a magasabb árak fennmaradásához. A várt inflációs sokk kapcsán sokakban a 2022-es epizód réme merült fel, így a hozamgörbék látványos (medve-) laposodása következett be. Ez a jelenség az energiaimportőr országokat, mint például Magyarországot, halmozottan sújtotta. Habár az inflációs pálya kapcsán rengeteg a kérdőjel, a jelenlegi piaci árazást túlzónak találjuk a kamatemelésekre vonatkozóan. 2022-vel ellentétben most a legtöbb országban pozitív a reálkamat, így az infláció emelkedése esetén most nem kell azonnali emeléssel szigorítani a monetáris kondíciókon, nagyobb mozgástere van a jegybankoknak a kivárásra. Véleményünk szerint a konfliktus elnyúlása az infláció emelkedése mellett a reálgazdaság komoly megtorpanását is magával hozná. Ilyen, lassuló gazdasági környezetben a hosszú állampapírok felülteljesítésére számítanánk. Mindezek következtében növeltük mind a hazai kötvény kitettséget, valamint a nemzetközit is amerikai inflációindexált, illetve brit állampapír vételekkel. A konfliktus elhúzódásával párhuzamosan nő a stagfláció (emelkedő infláció és gazdasági recesszió) veszélye, emiatt jelentősebb kötvény kitettség növeléssel kivárnánk a háború lezárulásának közeledtét.
A forint árfolyama látványosan beesett márciusban. Az utóbbi időszakban kiépült jelentős USD shortot heves zárás követte a háború kitörését követő hetekben. Az elmúlt hónapok sztárjainak számító feltörekvő piaci devizák ezzel párhuzamban komoly esést szenvedtek. A 390 fölé erősödő EURHUF árfolyamot kihasználva profitot realizáltunk a forint short jelentős részén mind euróval, mind dollárral szemben."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 85%
- EUR kitettség: 15%
- USD kitettség: 0%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
