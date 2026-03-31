OTP: a részvényvételeket csak taktikai ügyletek erejéig javasoljuk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írása olvasható.

"A február utolsó napjaiban Irán ellen indított amerikai és izraeli támadások felrúgták az eddigi makrogazdasági és tőkepiaci környezetet. A háború és a Hormuzi-szoros lezárása következtében elszálló energiaárak mind az inflációs, mind a növekedési képet átírták, amire reagálva a befektetők kockázatkerülő üzemmódba váltottak. A jelenlegi környezetben minden eszközt az olaj áralakulása mozgat, így megugrott a volatilitás, a fundamentumok helyett pedig híralapú kereskedésre váltott a piac.

Az inflációs és kisebb mértékben növekedési félelmek fellángolása következtében mind a részvény-, mind a kötvényárfolyamok estek márciusban. A részvénypiacokon az energiaexportőr országok felülteljesítése volt megfigyelhető, mint például Brazília és az utóbbi időszakban alulteljesítő USA. Ez a trend a háború lezárulásáig, vagy az energiaárak megzabolázásáig feltételezhetően velünk lesz, így az energia importőr régiók további nyomás alatt maradhatnak. Jelen környezetben nem változtatunk a részvénysúlyon, kellően óvatosnak ítéljük a jelenlegi kitettséget. A részvényvételeket csak rövidtávú, taktikai ügyletek erejéig javasoljuk, mivel érdemi korrekcióról továbbra sem beszélhetünk. A régiókon belül fenntartjuk az USA alulsúlyt, továbbra is arra számítunk, hogy az AI megtérüléssel kapcsolatos aggályok és a felszínre kerülő private credit problémák következtében ezen piacok alulteljesítők lesznek.

A kötvénypiacokon gyorsan átárazódott a 2026-ra várt kamatpálya: a legtöbb országban év elején még a kamatcsökkentések folytatódására számíthattunk, mostanra azonban már kamatemelés van beárazva majdnem mindenhol. Egyelőre úgy tűnik, hogy az olaj és más energiahordozók ára középtávon nem fog visszamenni a 2025 év végi, nyomottabb szintekre, még a háború gyors lezárulása esetén sem. Helyette valószínűbb, hogy magasabb szinteken stabilizálódnak, így valamekkora inflációs hatásra számítanunk kell. Az öbölmenti államok energiainfrastruktúrájának károsodása szintén hozzá fog járulni a magasabb árak fennmaradásához. A várt inflációs sokk kapcsán sokakban a 2022-es epizód réme merült fel, így a hozamgörbék látványos (medve-) laposodása következett be. Ez a jelenség az energiaimportőr országokat, mint például Magyarországot, halmozottan sújtotta. Habár az inflációs pálya kapcsán rengeteg a kérdőjel, a jelenlegi piaci árazást túlzónak találjuk a kamatemelésekre vonatkozóan. 2022-vel ellentétben most a legtöbb országban pozitív a reálkamat, így az infláció emelkedése esetén most nem kell azonnali emeléssel szigorítani a monetáris kondíciókon, nagyobb mozgástere van a jegybankoknak a kivárásra. Véleményünk szerint a konfliktus elnyúlása az infláció emelkedése mellett a reálgazdaság komoly megtorpanását is magával hozná. Ilyen, lassuló gazdasági környezetben a hosszú állampapírok felülteljesítésére számítanánk. Mindezek következtében növeltük mind a hazai kötvény kitettséget, valamint a nemzetközit is amerikai inflációindexált, illetve brit állampapír vételekkel. A konfliktus elhúzódásával párhuzamosan nő a stagfláció (emelkedő infláció és gazdasági recesszió) veszélye, emiatt jelentősebb kötvény kitettség növeléssel kivárnánk a háború lezárulásának közeledtét.

A forint árfolyama látványosan beesett márciusban. Az utóbbi időszakban kiépült jelentős USD shortot heves zárás követte a háború kitörését követő hetekben. Az elmúlt hónapok sztárjainak számító feltörekvő piaci devizák ezzel párhuzamban komoly esést szenvedtek. A 390 fölé erősödő EURHUF árfolyamot kihasználva profitot realizáltunk a forint short jelentős részén mind euróval, mind dollárral szemben."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 85%

EUR kitettség: 15%

USD kitettség: 0%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ