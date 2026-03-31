Új leányvállalatot hoz létre az Opus, a Ganz-részesedéshez vezethet az út

A tranzakció nyomán az OPUS részesedése a Mészáros és Mészáros Zrt.-ben változatlanul 51 százalék marad.

Az új társaság legfontosabb vagyonelemei közé 4 338 063 darab Opus-részvény, valamint a Status Property Magántőkealap 1848 darab befektetési jegye kerül.

A közlemény alapján az Opus menedzsmentje már előrehaladott tárgyalásokat folytat a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelővel a Status Property Magántőkealap szétválásáról.

A cél az, hogy az OPUS-M Tanácsadó Kft. többségi részesedést szerezzen abban a jogutód alapban, amely a tervek szerint a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. részvényeinek 49 százalékát birtokolja majd.

A társaság szerint a magántőkealap szétválási folyamata – az MNB engedélyétől függően – 2026 második negyedévében indulhat el, és a harmadik negyedévben le is zárulhat.

A kiválás a saját részvények eloszlását is átrendezi a csoporton belül: a Mészáros és Mészáros Zrt. által birtokolt Opus-saját részvények száma 12 994 094 darabról 8 606 031 darabra csökken. Ezzel együtt az Opus közlése szerint a társaság közvetlenül és közvetve továbbra is összesen 170 439 576 darab, azaz 24,41 százaléknyi saját részvényt tart majd.

