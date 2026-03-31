Valakik tényleg előre ismerik Trump nagy bejelentéseit és vagyonokat keresnek vele?

Jönnek a vámok, csökkentsünk kockázatot!
2025 márciusának utolsó napjaiban több, a Trump-adminisztrációhoz köthető tisztviselő és kongresszusi háttérember hajtott végre részvényeladásokat. A ProPublica által azonosított esetek között szerepel Marshall Stallings, az amerikai kereskedelmi képviselet egyik vezető tisztviselője, aki még a vámintézkedések nyilvános bejelentése előtt értékesített Target és Freeport-McMoRan részvényeket.
A későbbi árfolyammozgások alapján ezeken a pozíciókon nagy veszteség lett volna, a Target és a Freeport-McMoRan árfolyama a vámintézkedések bejelentését követően gyorsan 17-25 százalékot esett. Több más tisztviselő esetében is azonosítható volt a részvénykitettség csökkentése és a kötvény- illetve pénzpiaci eszközök felé történő rotáció, ezek a tranzakciók hogy, hogy nem pont Trump bejelentései előtt valósultak meg.
Az időzítés koncentráltsága és a tranzakciók iránya alapján nehéz lenne véletlenszerű portfólióátrendezésről beszélni. Közvetlen bizonyíték nincs arra, hogy bennfentes kereskedés történt, de nagyon úgy tűnik, hogy elég erős információs aszimmetria van az elnök környezetében lévők és a mezei befektetők között.
