Valakik tényleg előre ismerik Trump nagy bejelentéseit és vagyonokat keresnek vele?

Donald Trump második elnöki ciklusában számtalan olyan eset történt, amikor az elnök nagy horderejű bejelentései előtt gyanúsan pontosan kivitelezett trade-ekkel próbáltak valakik nagy pénzt keresni a tőzsdéken. Azért az elég pontosan előre jelezhető volt, hogy a tavalyi vámháborús bejelentésnek vagy mondjuk az Irán elleni katonai támadásoknak milyen hatásuk lehet a tőkepiacokon, ezért is gyanítják sokan, hogy az elnök környezetéből származó információkkal néhányan nagy profitra tesznek szert. Összegyűjtöttük a legütősebb sztorikat.

Jönnek a vámok, csökkentsünk kockázatot!

2025 márciusának utolsó napjaiban több, a Trump-adminisztrációhoz köthető tisztviselő és kongresszusi háttérember hajtott végre részvényeladásokat. A ProPublica által azonosított esetek között szerepel Marshall Stallings, az amerikai kereskedelmi képviselet egyik vezető tisztviselője, aki még a vámintézkedések nyilvános bejelentése előtt értékesített Target és Freeport-McMoRan részvényeket.

A későbbi árfolyammozgások alapján ezeken a pozíciókon nagy veszteség lett volna, a Target és a Freeport-McMoRan árfolyama a vámintézkedések bejelentését követően gyorsan 17-25 százalékot esett. Több más tisztviselő esetében is azonosítható volt a részvénykitettség csökkentése és a kötvény- illetve pénzpiaci eszközök felé történő rotáció, ezek a tranzakciók hogy, hogy nem pont Trump bejelentései előtt valósultak meg.

Az időzítés koncentráltsága és a tranzakciók iránya alapján nehéz lenne véletlenszerű portfólióátrendezésről beszélni. Közvetlen bizonyíték nincs arra, hogy bennfentes kereskedés történt, de nagyon úgy tűnik, hogy elég erős információs aszimmetria van az elnök környezetében lévők és a mezei befektetők között.