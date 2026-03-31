VIG Alapkezelő: Háborútól a választásokig – rég nem látott volatilitás uralja a piacokat

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írása olvasható.

"A hónap meghatározó eseménye a február 28-án kirobbant USA–Irán fegyveres konfliktus volt, amely alapvetően átírta a globális kockázati térképet. A közel-keleti olaj és földgáz legfontosabb tranzit útvonalának számító Hormuzi-szoros közel teljes lezárása és az energiainfrastruktúra elleni kölcsönös csapások stagflációs forgatókönyvet rajzoltak fel: a Brent olaj havi csúcson hordónként 112 dollár fölé emelkedett. Az S&P 500 közel 7%-os mínuszban fejezte be márciust, a globális részvénypiac 2022 óta legnagyobb havi visszaesése. A technológiai szektor vezette a korrekciót, az energetikai és védelmi papírok relatív erőt mutattak. A jegybank szerepét betöltő Fed változatlanul hagyta az irányadó kamatlábat, a korábban beárazott kamatvágás ugyanakkor eltűnt, a 10 éves hozam pedig 4,4% közelébe emelkedett. Kiemelendő kockázat a private credit piacon mutatkozó likviditás feszültség: több nagy alapnál rekordszintű visszaváltási igényeket kellett korlátozni.

Ázsia szenvedte el a hónap legsúlyosabb sokkját. Dél-Korea tőzsdeindexe, a Kospi egyszeri, közel 12%-os napközbeni visszaesésével vált a globális kapitulációs hangulatot jelző barométerré. Az energiaellátási zavarok és a memóriachip-szektor jövőbeni kilátásait rontó Google-féle AI-algoritmus-bejelentés sem volt támogató a „kistigrisnek”. Japánban a jen a 160-as szintet közelítette a dollárral szemben, ami a BoJ mozgásterét tovább szűkíti. Kína viszonylagos nyertes: a kínai ipari profitok január–februárban éves alapon 15%-ot meghaladóan nőttek, az EV-kereslet az olajár-sokk nyomán erősödött, és az Alibaba AI-infrastruktúrájának bővítési tervei is kedvező képet festenek. Ugyanakkor az energiaimport-zavarok hatásai itt sem elhanyagolhatók, mivel Kína kőolaj importjának legnagyobb része Iránból érkezik.

Az Európára nézve irányadó Euro Stoxx 50-et sem kímélte a magas olajár, a bluechip index 10%-ot esett. Ezzel összhangban az EU figyelmeztetett, ha a kontinensen irányadó Brent kőolaj hordónkénti ára 100 dollár körül ragad, az infláció 3% fölé emelkedhet, a GDP-növekedés pedig akár 0,4 százalékponttal maradhat el az 1,4%-os előrejelzéstől. Az Európai Központi Bank rendkívül nehéz helyzetbe került, mivel az energiaár-sokk Európát arányosan jobban sújtja, mint az USA-t, így a kamatpolitikai divergenciára vonatkozó piaci árazás nem tartható. A repülőtársaságok, az autó- és a luxusipar szenvedtek a legtöbbet, miközben az energetikai és védelmi papírok pozitív kivételt képeztek. A bankszektort a private credit kitettség és az esetleges gazdasági lassulás nyomán romló hitelminőség egyaránt terheli.

A közép-európai régiót az indirekt hatások, mint az energiafüggőség, az export lassulása és a kockázati prémium emelkedése is érinti. A forint az euróval szemben gyengült, a BUX tőzsdeindex teljesítménye vegyes volt. A Magyar Nemzeti Bank korábbi lazítási lépését a megváltozott inflációs környezet felülírhatja: a globális energiaár-sokk másodkörös hatásai az inflációs pályát felfelé tolhatják. A közelgő parlamenti választások fiskális kiadásokra gyakorolt nyomása és a tartósan magas költségvetési hiány középtávon növeli a forint sérülékenységét."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 25,3%

EUR kitettség: 32,8%

USD kitettség: 32,8%

Egyéb devizás kitettség: 9,1%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ