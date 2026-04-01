45 éve nem látott olajár-robbanást hozott az iráni háború – Mi jöhet ezután?
Az iráni háború kitörését követően valósággal felrobbant az olaj, a Hormuzi-szoros lezárása miatt tartós ellátási sokkot áraznak a befektetők. A márciusi hónapot egyenesen történelminek mondhatjuk, hiszen akkorát ugrott a Brent jegyzése, amire az 1980 óta tartó adatbázisunk alapján nem volt példa.

Egekbe szökött az olaj ára

Az olajár az elmúlt időszakban látványos, rendkívüli ütemű emelkedésen ment keresztül az iráni háborúval összefüggő geopolitikai kockázatok miatt. A befektetők és a fizikai olajpiac szereplői ellátási sokkot áraznak, amelynek egyik legfontosabb kirobbantója a Hormuzi-szoros lezárása volt. Ez ugyanis a világ egyik legkritikusabb szűk keresztmetszete energetikai szempontból, hiszen a globális olajexport jelentős része ezen az útvonalon halad át.

A befektetők ráadásul nem csak a tényleges olajkiesést, hanem a biztosítási díjak emelkedését, a hajózási útvonalak átszervezését, a szállítási idők megnyúlását és az ebből fakadó készlethiány-kockázatot is beárazzák, ami láncreakcióként tolja felfelé a jegyzéseket.

Az olajár emelkedése azért is figyelemre méltó, mert

a márciusi, 63 százalékos rali akkora ugrást jelentett, amire az elmúlt 45 évben nem volt példa.

Példátlan rali

A brutális rali kapcsán kigyűjtöttük a mögöttünk álló évtizedek legextrémebb ármozgásait, a rendelkezésre álló idősorok alapján a történet különösen izgalmas: 1980 óta vannak egységesen kezelhető adataink, és azóta nem láttunk ekkora egyhónapos árugrást. Ez a történelmi összehasonlítás jól mutatja, hogy a piac jelenleg nem egy szokványos kínálatcsökkentési forgatókönyvet áraz, hanem egy olyan kockázati prémium épült be, amely válsághelyzetekben jelenik meg.

1990. szeptemberében az ugrás hátterében az Öbölháború első szakasza állt, Irak augusztus 2-án szállta meg Kuvaitot, majd szeptemberben a piac a közel-keleti export tartós kiesését és egy esetleges szélesebb regionális háborút kezdte el árazni. 1986. augusztusában az év eleji olajár-összeomlás után a piac rendkívül túlkínálatos volt, és az árak rendkívül érzékenyen reagáltak minden hírre, ami a termelés koordinálását vagy zavarát vetítette előre. Augusztusban a mozgások mögött főként az állt, hogy az OPEC-en belüli egyeztetések és a kvótafegyelem körüli hírek időről időre a kínálat szűkülésének reményét keltették a piacon, miközben a spot-piac amúgy is ideges volt.

A bázishatás miatt mérsékeltebb relevanciája van, de a dollárban kifejezett árugrásokat is megnéztük

– itt is a 2026. márciusi mozgás vezeti a sort, ráadásul toronymagasan.

Mi várható hosszabb távon?

Az olajárakra nagy hatással lévő geopolitikai konfliktusok hosszabb távú alakulását nézve egyértelműen nem lehet kiejelenteni, hogy mire számíthatunk a mostani, iráni háború során. Egyfajta mintázat azonban tisztán látszik, ahogy arra még március elején egy részletes elemzésben rávilágítottunk: jellemzően

az azonnali és meredek drágulást fokozatos lecsengés és csökkenő árak követték a múltban, és 160 kereskedési napon belül nagyjából kiárazódott a geopolitikai prémium a Brentből.

Ez a tendencia jól látszik a nagyobb konfliktusok során látott olajár-alakulások átlagán (zöld vonal).

A mostani konfliktusra eddig meredek emelkedéssel reagált az olajpiac (sárga vonal), de ha hiszünk a történelemnek, akkor ez a tendencia akár rövidesen meg is fordulhat.

De persze ez nem azt jelenti, hogy hátra lehet dőlni, és tárt karokkal várhatjuk a bezuhanó Brentet: a történelem során, az általunk vizsgált időszak előtt volt több olyan konfliktus is, amelyek után tartósan magas szinten maradt az olaj ára, itt a jom kippuri háborúra kell elsősorban gondolni.

crude-oil-price-history-chart-2023-10-16-macrotrends-631243-811884
Az amerikai WTI-nyersolaj árfolyamának alakulása az 1970-es években, forrás: macrotrends
