Az iráni háború alaposan átrajzolta a befektetési térképet: itt vannak a legnagyobb nyertesek és vesztesek

Az idei első negyedévben egymást érték a piacmozgató sokkok a világ tőkepiacain. Az év eleji hónapokat még az AI-sztori kifulladása, a technológiai részvények korrekciója és a Trump-féle kereskedelempolitikai bizonytalanság formálta, február végétől azonban egyértelműen az iráni háború vált a meghatározó tényezővé. A közel-keleti konfliktus az energiaárak megugrásán, az inflációs és növekedési félelmek erősödésén, valamint a romló befektetői hangulaton keresztül rajzolta át az eszközosztályok teljesítményét. Megnéztük, mely eszközök teljesítettek a legjobban ebben a turbulens környezetben, és hol szenvedték el a legnagyobb veszteségeket a befektetők.

Az év első negyedéve bőven hozott izgalmakat a világ tőkepiacain. Bár jelenleg minden az iráni háború körül forog, azért az egy hónapja tartó konfliktus előtt is voltak piacmozgató események, például az AI-sztori kifulladása, és az Anthropic miatti para a piacokon; nem is beszélve a Trump-féle kereskedelempolitikai bizonytalanságról. A legfontosabb háttértényező azonban egyértelműen a közel-keleti háború, amely a Hormuzi-szoroson átmenő szállítások miatt közvetlenül emelte meg az energiahordozók árát, növelte az inflációs és növekedési félelmeket, valamint rontotta a részvénypiaci hangulatot. A szoroson halad át a globális olaj és LNG forgalom nagyjából ötöde, a háború pedig rekordléptékű, 63 százalékos olajáremelkedést váltott ki márciusban.

Ennek megfelelően azok az eszközök nyertek idén nagyot, amelyek közvetlenül profitálnak az energiaárrobbanásból, vagy legalább részben védelmet kínálnak az inflációs és geopolitikai sokkokkal szemben. A másik oldalon viszont büntették a magas növekedési sztorikat, a hosszú duration jellegű eszközöket, a kriptókat és azokat a piacokat, amelyek különösen érzékenyek az importált energiára.

Nem meglepő módon az energiahordozók árában látható a legnagyobb emelkedés, a Brenttel közel kétszeres áron kereskednek év elejéhez képest, de a WTI, a fűtőolaj, és a benzin is masszív áremelkedést könyvelt el. A befektetők azt árazzák, hogy ha tartósan sérül a Hormuzi-szoroson átmenő forgalom, akkor a világpiaci kínálat még akkor is szűkös marad, ha a stratégiai készletekhez nyúlnak a fogyasztó országok.