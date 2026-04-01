Lehetőség vagy csapda? - Évek óta nem voltak ilyen olcsók a világ legnépszerűbb részvényei

Az amerikai részvénypiacokon az elmúlt években egyszerű volt a forgatókönyv: a nagy piaci esésekbe bele kellett venni és kivárni, ameddig a piac visszapattan. Az iráni háború kapcsán most ismét kialakult egy komolyabb korrekció, a vezető indexek durván 10 százalékot estek a történelmi csúcsaikhoz képest, ami felveti a kérdést, hogy vajon ismét működhet-e a bejáratott módszer. Habár a pontos választ erre még senki sem tudja, a piaci árazásokban találtunk néhány erős érvet a vételben való gondolkodás mellett.

Komoly esés a piacon

Alaposan megviselte a világ tőkepiacait az iráni háború. Az energiaárak emelkedése komoly inflációs és növekedési kockázatokat hordoz, ami a részvénypiacokon is egyre látványosabban csapódik le. Az amerikai tőzsdék egy darabig ellenállóbbnak tűntek, mára azonban a vezető indexek is jelentős esést szenvedtek el. Az S&P 500 a januári történelmi csúcsához képest több mint 9 százalékos mínuszban volt a tegnapi felpattanásig.

A Nasdaq pedig 13 százalékot esett, vagyis technikai értelemben korrekciós fázisba került a tegnapi visszapattanás előtt.

A mostani esés az amerikai piac értékeltségét is látványosan lenyomta. Az S&P 500 előretekintő P/E mutatója a héten 19,2-re csökkent a tavaly október-november környékén látott 23,5-ös szintről. Ilyen alacsony értéken utoljára a vámháborús piaci pánikot követően forgott az index. Összehasonlításképp: az ötéves átlag 20,1, a tízéves átlag pedig 19,