Megindult, amitől sokan rettegtek: végzetes döntést hozott a hatalmas befektetési alap

A befektetési alap elismerte, hogy a világ egyre inkább letért az 1,5 Celsius-fokos felmelegedési határ betartásához vezető útról. Emellett rávilágítottak, hogy "a karbonszegény gazdaságra való átállás üzleti logikája régiónként és szektoronként eltérően alakult". Dan Mikulskis, a People's Partnership befektetési igazgatója (CIO) szerint a 2019-es eredeti, portfóliószintű célkitűzés óta az iparág tudása lényegesen megváltozott, ezért a fiduciárius kötelességük megköveteli a stratégiájuk alkalmazkodását. Az alap továbbra is fenntartja a párizsi klímaegyezményhez igazodó nettó zéró "ambícióját", de ezt a piaci és szektorális realitásokhoz kívánja igazítani, és a jövőben eseti alapon határozza meg a célokat.
A fiduciárius kötelesség azt jelenti, hogy egy pénzügyi intézmény köteles az ügyfelei érdekeit első helyre tenni, és a rábízott pénzt körültekintően, felelősen és az ügyfelek javára kezelni. Például egy nyugdíjalap nem hozhat olyan befektetési döntéseket, amelyek elsősorban politikai vagy ideológiai célokat szolgálnak, ha azok rontják a tagok várható pénzügyi eredményét.
A stratégiaváltás nem előzmények nélküli: az elmúlt években a nettó zéró befektetések politikai ellenszélbe kerültek. Az Egyesült Államok kormányzata egyre ellenségesebben viszonyul a klímatudatos befektetési stratégiákhoz, miközben a nagy energiaipari vállalatok az orosz-ukrán háború nyomán megnövekedett energiabiztonsági igényekre hivatkozva visszavágták a megújuló energiával kapcsolatos programjaikat. Több befektetői koalíció, köztük a Net Zero Asset Owner Alliance is enyhített a 2050-es nettó zéró célkitűzésein.
Egyre több meghatározó vagyonkezelő alkalmaz konkrét célkitűzések helyett inkább "nettó zéró ambíció" típusú megközelítést,
köztük a New York-i önkormányzati nyugdíjalapok, valamint a USS, amely az Egyesült Királyság legnagyobb vállalati nyugdíjalapja.
Figyelemre méltó precedens a legnagyobb kanadai nyugdíjalap, a CPPIB esete: az intézmény tavaly jelentette be, hogy a továbbiakban nem tartja magát a korábbi nettó zéró vállalásához. Ezt a lépést a szabályozói nyomás és a portfólió fosszilis energiaipari kitettsége motiválta. Az alap ugyanis csak az elmúlt két évben több mint 7 milliárd fontnak (kb. 3000 milliárd forintnak) megfelelő összeget fektetett kanadai olaj- és gázvezetékekbe. A döntés azonban jogi következményekkel is járt: a pénztártagok egy csoportja pert indított, arra hivatkozva, hogy az alap a klímakockázatok figyelmen kívül hagyásával megsértette a fiduciárius kötelességét.
A People's Pension helyzete annyiban eltér ettől, hogy az alap döntően tőzsdén jegyzett eszközökbe fektet, és nincs jelentős kitettsége a fosszilis energiaszektorban a magánpiacokon. A portfóliójának legnagyobb károsanyag-kibocsátói között acél- és építőanyagipari cégek szerepelnek, úgymint a kínai Anhuj cementgyártó, az indiai Tata Steel, valamint a svájci Holcim. Ezek a vállalatok az energetikai átállás szempontjából kulcsszerepet játszanak. Az alap tavaly egyedi portfóliókezelési mandátumokra tért át, ami nagyobb mozgásteret biztosít a tőkeallokáció módosítására.
Az alulról felfelé építkező megközelítés elvileg lehetővé tenné a fosszilis eszközök leépítését, de akár a kitettség növelését is, amennyiben az üzleti logika ezt támasztja alá.
Az alap a konkrét tőkeallokációs következményekről egyelőre nem árult el részleteket. Közlésük szerint jelenleg is vizsgálják az új klímastratégia hatását a meglévő mandátumokra. Annyit azonban jeleztek, hogy "a karbonintenzív szektorokon belül az átállásban élen járó vállalatok előnyben részesítésének lehetőségeit" kívánják feltárni. Az idénre tervezett magánpiaci allokációk és az új mandátumok konkrét megvalósítása lesz az igazi próbája annak, hogy a stratégiaváltás valóban a klímavédelem érdemi előmozdítását, vagy inkább annak felpuhítását szolgálja-e.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
