Megtette tétjeit a gigantikus alap: kiderült, hogyan tud profitálni az iráni háborúból
Ausztrália második legnagyobb nyugdíjalapja, az Australian Retirement Trust (ART) az iráni háború okozta piaci turbulenciát kihasználva növelte globális részvény-, valamint ausztrál és brit kötvényállományát. Az alap tehát éppen azokat az eszközosztályokat vásárolta, amelyeket a leginkább sújtott a globális eladási hullám – írja a Pension Policy International.

A 350 milliárd ausztrál dolláros (kb. 80 000 milliárd forintos) vagyont kezelő alap az elmúlt hónapban a szokásosnál jóval aktívabban kereskedett. Erről Jimmy Louca, az ART vezető portfóliókezelője beszélt.

Az alap dinamikus eszközallokációs stratégiát alkalmaz a saját kereskedési részlegén keresztül,

aminek során a relatív értékeltségek változásai alapján jellemzően hetente egyszer módosítják a pozícióikat.

"Most viszont szinte minden nap kereskedünk, és ez a piaci visszaesés még csak a kezdetén tart. Ha a csökkenés fokozódik, mi is növeljük az aktivitásunkat, hogy kihasználjuk az olcsóbbá váló eszközök nyújtotta lehetőségeket" – fogalmazott a szakember.

Az intézmény elsősorban azokon a piacokon növelte a részvénykitettségét, amelyeket a legérzékenyebben érintett a válság. Ide tartoznak mindenekelőtt az energiaimportőr országok: Louca szerint jelenleg ezek a piacok kínálják a legvonzóbb belépési pontokat, és a geopolitikai helyzet esetleges rendeződése esetén ezek mutathatják a legnagyobb felpattanást.

Az ART Japánban és Európában erősítette a pozícióit. Jelenleg a japán pénzügyi szektor és az európai védelmi ipar papírjait részesítik előnyben.

A piaci veszteségek mértéke jól mutatja a válság súlyosságát: a japán Nikkei index márciusban 12 százalékot esett, ami 2008 óta a legnagyobb havi visszaesést jelenti. Ausztráliában a bányászati részvények eladási hulláma az irányadó S&P/ASX 200 indexet 8,2 százalékkal húzta lejjebb, ez 2022 óta nem látott mértékű havi csökkenés.

Az ausztrál nyugdíjalapok, amelyeket helyben superannuation fund néven ismernek, összesen mintegy 4500 milliárd ausztrál dollárnyi vagyont kezelnek. Ezek az intézmények egyre meghatározóbb globális befektetőkké válnak, mivel tőkéjük növekvő hányadát helyezik el Ausztrálián kívüli piacokon.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

