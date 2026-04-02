A háború hozta el a brutális nyereséget hozott egy sor európai cégnek – mutatjuk, kik kaszálnak igazán!

A legfrissebb elemzői előrejelzésekből kiderül, hogy az európai blue chip vállalatok az első negyedévben nyereségnövekedést produkáltak, amihez elsősorban az energiaszektor kiemelkedő teljesítménye járul hozzá – számolt be a Reuters.

Az LSEG adatai alapján a STOXX 600 indexben szereplő vállalatok átlagosan 4 százalékos profitnövekedést érhettek el az első negyedévben. Ez határozott fordulatot jelent az előző negyedévben mért 2 százalékos visszaeséshez képest.

A javulás döntően az energiacégeknek köszönhető, ugyanis a közel-keleti konfliktus 50-70 százalékkal megemelte a nyersolaj árát,

ami az energiaszektorban 24,9 százalékos eredménybővülést vetít előre.

Ezt az ágazatot leszámítva a többi szektor mindössze 1,5 százalékos átlagos nyereségnövekedésre számíthat.

Az előző év azonos időszakához képest az árbevételek is emelkednek: a növekedés 1,7 százalékos üteme azonban jóval elmarad a profit bővülésétől. Ez a tendencia nem új keletű, hiszen az elmúlt nyolc negyedévből hétben az árbevétel-növekedés alulmúlta a nyereségnövekedést.

Mindez arra utal, hogy a vállalatok költségcsökkentési és szerkezetátalakítási intézkedései meghozták a várt eredményt.

Az európai vállalatokhoz fűződő eredményvárakozások az utóbbi hónapokban számottevően javultak, különösen a közel-keleti konfliktus kitörését követően.

Az év elején az elemzők még csupán 0,9 százalékos profitnövekedéssel számoltak, de az előrejelzések az elmúlt hetekben folyamatosan felfelé módosultak. A befektetők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a konfliktus gazdasági hatásai csak lassan gyűrűznek be a reálgazdaságba.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ