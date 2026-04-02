  • Megjelenítés
A háború hozta el a brutális nyereséget hozott egy sor európai cégnek – mutatjuk, kik kaszálnak igazán!
Befektetés

Portfolio
A legfrissebb elemzői előrejelzésekből kiderül, hogy az európai blue chip vállalatok az első negyedévben nyereségnövekedést produkáltak, amihez elsősorban az energiaszektor kiemelkedő teljesítménye járul hozzá – számolt be a Reuters.

Az LSEG adatai alapján a STOXX 600 indexben szereplő vállalatok átlagosan 4 százalékos profitnövekedést érhettek el az első negyedévben. Ez határozott fordulatot jelent az előző negyedévben mért 2 százalékos visszaeséshez képest.

A javulás döntően az energiacégeknek köszönhető, ugyanis a közel-keleti konfliktus 50-70 százalékkal megemelte a nyersolaj árát,

ami az energiaszektorban 24,9 százalékos eredménybővülést vetít előre.

Ezt az ágazatot leszámítva a többi szektor mindössze 1,5 százalékos átlagos nyereségnövekedésre számíthat.

Még több Befektetés

Nagyon jó autó lett az új, debreceni BMW, de azért van hiányérzetünk

100 milliós kerámiák Magyarországról: mi a Zsolnay titka 2026-ban?

Újabb globális sokk rázza meg a piacokat: így lehet most pénzt keresni rajta

Az előző év azonos időszakához képest az árbevételek is emelkednek: a növekedés 1,7 százalékos üteme azonban jóval elmarad a profit bővülésétől. Ez a tendencia nem új keletű, hiszen az elmúlt nyolc negyedévből hétben az árbevétel-növekedés alulmúlta a nyereségnövekedést.

Mindez arra utal, hogy a vállalatok költségcsökkentési és szerkezetátalakítási intézkedései meghozták a várt eredményt.

Az európai vállalatokhoz fűződő eredményvárakozások az utóbbi hónapokban számottevően javultak, különösen a közel-keleti konfliktus kitörését követően.

Az év elején az elemzők még csupán 0,9 százalékos profitnövekedéssel számoltak, de az előrejelzések az elmúlt hetekben folyamatosan felfelé módosultak. A befektetők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a konfliktus gazdasági hatásai csak lassan gyűrűznek be a reálgazdaságba.

Kapcsolódó cikkünk

Vészjósló jóslatot mondott Magyarországról a hitelminősítő: súlyos válság kopogtathat az ajtónkon

Kiveszi Trump kezéből az irányítást az iráni háború, szép csendben a szakadék szélére ért a világgazdaság

A közel-keleti feszültségek miatt akár kamatemelést is mérlegelhet a lengyel jegybank

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Nagyon jó autó lett az új, debreceni BMW, de azért van hiányérzetünk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility