Benyújtották a kérelmet a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetéséhez
Benyújtották a kérelmet a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetéséhez

Az Elon Musk nevéhez fűződő SpaceX iparági források szerint benyújtotta tőzsdei bevezetési kérelmét az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC). Ezzel a vállalat a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése felé vette az irányt. Az akár 1750 milliárd dolláros célértékelés és a 75 milliárd dolláros tőkebevonás minden eddigi rekordot megdöntene - írta meg a Bloomberg.

A cég a tervek szerint júniusban léphet a tőzsdére.

Ezzel megelőzheti az OpenAI-t és az Anthropicot, amelyek szintén hatalmas nyilvános részvénykibocsátásra készülnek. A bizalmas benyújtás lehetővé teszi a SpaceX számára, hogy a felügyeleti szerv visszajelzései alapján még a nyilvánosságra hozatal előtt módosítsa a dokumentációját. A pontos részvényszámot és az ársávot egy későbbi beadványban közlik majd.

A vállalatértékelést az is jelentősen megemelte, hogy a SpaceX korábban beolvasztotta Musk mesterséges intelligenciával foglalkozó startupját, az xAI-t. Ez a tranzakció az egyesített céget 1250 milliárd dollárra értékelte. Az üzleti bevételek zömét továbbra is a rakétaindítási program és a Starlink műholdas internetszolgáltatás adja. Ezek együttesen közelítik a 20 milliárd dollárt 2026-ban, miközben az xAI egyelőre egymilliárd dollár alatti árbevételt termel.

A tőzsdei bevezetés szervezésében a Wall Street legnagyobb szereplői vesznek részt. A vezető szerepet a Bank of America, a Citigroup, a Goldman Sachs, a JPMorgan és a Morgan Stanley tölti be. A nemzetközi allokációt régiónként külön bankok kezelik. A Barclays az Egyesült Királyságot, a Deutsche Bank és a UBS Európát, a Mizuho Ázsiát, a Macquarie pedig Ausztráliát felügyeli, míg a teljes koordinációt a Citigroup végzi.

A SpaceX két részvényosztályból álló struktúrát fontolgat. Ez a megoldás a bennfenteseknek – köztük Musknak – kiemelt szavazati jogot biztosítana. Figyelemre méltó, hogy a kibocsátás akár 30 százalékát is a kisbefektetőknek szánhatják, ami egy ekkora részvénykibocsátás esetén szokatlanul magas arány. A vállalat vezetői a tervek szerint még ebben a hónapban tájékoztatókat tartanak a leendő befektetőknek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

