"Extrém keményen lecsapunk Iránra" - Nem tetszik a befektetőknek Trump bejelentése

Trump az esti főműsoridőben tartott beszédében kijelentette, hogy az elkövetkező két-három hétben
"rendkívül keményen" csapnak le Iránra.
A konfliktus lezárására azonban nem vázolt fel konkrét ütemtervet. Azt is jelezte, hogy amennyiben a teheráni vezetés nem fogadja el az amerikai feltételeket, a csapások kiterjedhetnek Irán energetikai és olajipari infrastruktúrájára is. Nem sokkal a beszéd elhangzása után az izraeli hadsereg közölte, hogy Irán felől Izraelbe tartó rakétákat azonosított.
A piacok azonnal reagáltak. A Brent nyersolaj ára mintegy 5 százalékkal, hordónként 106,16 dollárra ugrott, mivel
az elnök semmilyen megnyugtató jelzést nem adott a Hormuzi-szoros újranyitásáról.
Az amerikai tőzsdeindexek határidős jegyzései 1 százalékot, az európaiak pedig több mint 1,5 százalékot estek. Az ázsiai tőzsdék szinte kivétel nélkül mínuszban zártak.
Donald Trump a bejeéentésében igyekezett nyugtatni a piacokat és csitítani az ellene forduló közhangulatot azzal, hogy kijelentette az iráni háború kapcsán:
a fő stratégiai célok megvalósítása a végéhez közeledik
Trump a beszédében azt állította, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége a szorosra. Egyúttal felszólította a régió olajától függő szövetségeseit, hogy saját maguk tegyenek a tengeri útvonal újranyitásáért.
Menjenek oda a szoroshoz, és egyszerűen foglalják el
- fogalmazott az elnök. Hozzátette továbbá, hogy "Irán lényegében megsemmisült, a neheze megvan." Ezzel szemben Alice Rufo, Franciaország hadügyi államtitkára leszögezte: a NATO bármilyen katonai művelete a Hormuzi-szorosban a nemzetközi jog megsértését jelentené.
A diplomáciai tárgyalások állása továbbra is bizonytalan. Trump a közösségi médiában azt írta, hogy Irán tűzszünetet kért, ezt azonban Teherán határozottan cáfolta. Egy magas rangú iráni forrás szerint az iszlám köztársaság garantált tűzszünetet követel a támadásai beszüntetéséért cserébe. A közvetítő szerepet betöltő Pakisztán ideiglenes fegyvernyugvást javasolt, de eddig egyik féltől sem kapott választ.
Az amerikai-izraeli-iráni konfliktus február 28-án robbant ki, amikor az Egyesült Államok és Izrael csapást mért Iránra. Ez iráni válaszcsapásokat váltott ki Izrael, a régiós amerikai támaszpontok és az öböl menti arab államok ellen, valamint egy új frontot is nyitott Libanonban. Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Ezen a tengeri útvonalon halad át a globális olaj- és LNG-forgalom (cseppfolyósított földgáz) mintegy ötöde. A blokád az energiaárak megugrásához, valamint Donald Trump népszerűségének csökkenéséhez vezetett a félidős választások előtt.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Ben Birchall/PA Images via Getty Images
