Itt a totális pánik a piacokon: évtizedes csúcson az eladási hullám, menekül a tőke

A globális fedezeti alapok márciusban 2022 januárja óta a legnagyobb visszaesést szenvedték el – derül ki a Goldman Sachs ügyfeleinek küldött elemzéséből. Az iráni háború nyomán kialakult piaci turbulencia szinte minden stratégiát és régiót érintett, és a tavalyi kiemelkedő év után a realitások talajára rántotta vissza az iparágat.

A Goldman Sachs prime brokerage üzletágának jelentése szerint az egyedi részvénykiválasztásra épülő long/short alapok márciusban minden régióban negatív hozamot produkáltak.

Az ázsiai fókuszú alapoknál 7,3, az európaiaknál 6,3, az amerikaiaknál pedig 4,3 százalékos visszaesés következett be.

Szektorális szinten a technológiai, média- és telekommunikációs (TMT) alapok jártak a legrosszabbul. Ezek márciusban 7,8, az első negyedévben pedig 11,8 százalékot veszítettek az értékükből.

A Goldman adatai szerint a fedezeti alapok a negyedik egymást követő hónapban adtak el globális részvényeket, méghozzá 13 éve nem látott ütemben. Az egyenlő súlyozású átlagos és a mediánhozamok mínusz 3,96, illetve mínusz 4,77 százalékot mutattak márciusban. Ez arra utal, hogy a nagyobb, multistratégiás alapok az átlagnál is gyengébben teljesítettek.

A piac a nagy multistratégiás alapkezelőket sem kímélte. Dmitrij Baljasznij kiemelt alapja márciusban 4,3, a negyedév egészében pedig 3,8 százalékot esett. Michael Gelband ExodusPoint nevű alapja márciusban 4,5, negyedéves szinten pedig 2 százalékot veszített. Az ázsiai szereplők közül a hongkongi Pinpoint Asset Management multistratégiás alapja márciusban 2,45 százalékot esett. Ennek ellenére negyedéves szinten még így is 4,02 százalékos pluszban zárt. Ezzel szemben a szingapúri Dymon Asia alapja a 4,3 százalékos márciusi mínusz mellett a negyedévben mintegy 6 százalékos hozamot ért el.

Az általános trend alól csak a szisztematikus kereskedési stratégiákat alkalmazó long/short alapok jelentettek kivételt, ezek márciusban 1,07 százalékos pluszt értek el.

A Goldman ezt az úgynevezett alfának, vagyis a piacot felülmúló, saját kereskedési előnyből származó nyereségnek tulajdonította.

A bruttó tőkeáttétel a nettó eszközérték több mint háromszorosára, 312,5 százalékra emelkedett, ami közel áll a történelmi csúcshoz. Észak-Amerikában 2020 áprilisa óta a legnagyobb arányú nettó eladási hullám zajlott le, amelynek során a short pozíciók felülmúlták a long vételeket. Bruno Schneller, az Erlen Capital Management ügyvezető partnere szerint a márciusi helyzet egy fontos dologra világított rá. Bebizonyosodott, hogy a zsúfolt pozíciók, a magas tőkeáttétel és a hirtelen korrelációs ugrások együttese milyen gyorsan képes megrendíteni még a leginkább diverzifikált multistratégiás alapokat is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ