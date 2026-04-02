Kéthetes csúcsról fordult le az arany Trump szavai után
Az arany árfolyama csütörtökön meredeken visszaesett a kéthetes csúcsáról, miután Donald Trump bejelentette: Washington az elkövetkező hetekben folytatja az Irán elleni katonai műveleteket. A nyersolaj árának ugrásszerű emelkedése és a kamatcsökkentési várakozások mérséklődése együttesen nyomás alá helyezte a nemesfémek piacát.

A spot arany árfolyama 2,4 százalékot esett, és unciánként 4650 dollárra csökkent. Ezzel megtört a négynapos emelkedő trend. A visszaesést megelőzően az arany még március 19. óta nem látott szintre kapaszkodott fel.

Trump szerdai beszédében közölte,

hogy az Egyesült Államok a következő két-három hétben agresszív csapásokat hajt végre Irán ellen.

Az elnök szerint közel állnak a konfliktus fő stratégiai céljainak eléréséhez.

Az arany árfolyama két erős nap után visszaesett, mivel Trump elnök meglehetősen harcias hangot ütött meg

– értékelte a helyzetet Tai Wong független nemesfémpiaci kereskedő. A szakember hozzátette, hogy az utóbbi napok optimizmusa túlzottnak bizonyult.

A piacok gyorsan reagáltak a fejleményekre. A tízéves amerikai államkötvények hozama és a dollárindex egyaránt emelkedett, ami további nyomást gyakorolt a dollárban jegyzett aranyra. A Brent típusú nyersolaj ára több mint 6 százalékot ugrott, miután Trump jelezte az Irán energetikai infrastruktúráját célzó támadások folytatását. Ez jelentős kínálati aggodalmakat keltett a piacon.

Az arany már korábban is nyomás alatt volt. Márciusban 11 százalékot esett az árfolyama, ami 2008 óta a leggyengébb havi teljesítményt jelenti. Az olajárak megugrása felerősítette az inflációs félelmeket, ez pedig tovább bonyolítja a Federal Reserve monetáris politikai kilátásait. Az amerikai kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások 2026 nagy részében alacsonyak maradhatnak. Trump legújabb nyilatkozata nyomán a decemberi kamatvágás valószínűsége a korábbi 25 százalék körüli szintről mindössze 12 százalékra esett vissza.

Bár az arany jellemzően profitál az inflációs nyomásból és a geopolitikai feszültségekből, a magasabb kamatkörnyezet ellenszélként hat. A magasabb kamatok ugyanis növelik a tartás alternatívaköltségét, ami csökkenti a hozamot nem fizető eszköz vonzerejét.

A többi nemesfém is esik, az ezüst árfolyama 5,6 százalékkal 70,9 dollárra, a platináé 2,5 százalékkal 1914,6 dollárra, míg a palládiumé 1,4 százalékkal 1451,9 dollárra esett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

