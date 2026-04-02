Kőkemény csapásokat ígért Donald Trump, széttépik az olajat

Folytatják az emelkedést az olajárak, miután Donald Trump az Iránnal szembeni konfliktus eszkalációját ígérte. Ez tovább fokozta az aggodalmakat a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajszállítások elhúzódó akadozása miatt.

Trump a Fehér Házból tartott szerdai beszédében kijelentette, hogy az elkövetkező két-három hétben "rendkívül keményen" fogják támadni Iránt. Hozzátette, hogy az országot "visszabombázzák a kőkorszakba". Az elnök sikeresnek minősítette a háborút, ugyanakkor nem közölt részleteket a Hormuzi-szoros újranyitásáról. Csupán annyit mondott, hogy ez a konfliktus lezárultával "természetes módon" fog megtörténni.

A piacok éppen arra reagáltak a legerősebben, hogy a beszédben nem esett szó tűzszünetről vagy diplomáciai megoldásról. A Brent nyersolaj ára átlépte a hordónkénti 109 dollárt,

ami 8 százalékos napon belüli emelkedésnek felel meg.

A WTI esetében még durvább rali látható, a jegyzés már 10 százalékos pluszban van.

A Brent hordónkénti ára jelenleg mintegy 50 százalékkal haladja meg a háború előtti szintet. Eközben a szoros gyakorlatilag egy hónapja zárva van. Szerdán egy QatarEnergy által bérelt tartályhajót iráni cirkálórakéta-találat ért a katari vizeken. Egyes piaci szereplők le is állították a dubaji referenciaárhoz kötött szállítmányok kereskedését, mivel a szoroson belüli kikötők használhatatlanok.

Nagy-Britannia 35 ország részvételével online megbeszélést szervezett a Hormuzi-szoros újranyitásának lehetőségeiről. Az Egyesült Államok nem vesz részt ezen a tanácskozáson. Az Egyesült Arab Emírségek és más Öböl menti államok az ENSZ-től kérnek felhatalmazást a vízi út katonai erővel történő megnyitására. Irán álláspontja szerint a szoros jövőjéről kizárólag Irán és Omán dönthet. Az Iszlám Forradalmi Gárda eközben egy közleményben határozottan elutasította az amerikai követeléseket.

Az OPEC+ vasárnap várhatóan újabb termelésnövelésről tárgyal. Ez a lépés a szoros esetleges újranyitása esetén biztosítana többletkapacitást, de addig érdemben nem növeli a kínálatot. Oroszországban az ukrán csapások a kikötői infrastruktúrát, a vezetékeket és a finomítókat is érintették. Ez napi egymillió hordóval, vagyis a teljes kapacitás ötödével csökkentette az orosz exportképességet. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, Fatih Birol arra figyelmeztetett, hogy egyes országokban hamarosan energia-jegyrendszer bevezetésére kerülhet sor, mivel az ellátási sokk áprilisban tovább mélyül.

A hatodik hetébe lépő konfliktus során Trump felváltva lebegtette az eszkalációt és egy közeli megállapodás ígéretét. Alelnökét, JD Vance-t egy ultimátummal küldte Iránba: a perzsa állam vagy megállapodást köt, vagy számíthat a kulcsfontosságú infrastruktúrája elleni csapásokra. Irán erre úgy reagált, hogy hadserege "minden forgatókönyvre felkészült", az amerikai követeléseket pedig "maximalistának és irracionálisnak" nevezte. A befektetők eközben szinte minden kimenetelre, az árak zuhanására és további emelkedésére is pozíciókat vesznek fel az opciós piacon. Egyes spekulatív pozíciók még a Brent hordónkénti 450 dolláros szintjét sem tartják kizártnak.

Forrás: Reuters és Bloomberg

