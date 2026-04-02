Megkongatta a vészharangot a J.P. Morgan: olyan áremelkedés jön, ami letarolhatja a gazdaságot
A J.P. Morgan elemzése szerint az olajárak rövid távon akár a hordónkénti 120-130 dolláros szintig is emelkedhetnek. Ha a Hormuzi-szoros kőolajszállítási fennakadásai május közepéig elhúzódnak, a jegyzés a 150 dolláros határt is átlépheti.

A befektetési bank csütörtöki elemzésében azt írta, hogy az alapforgatókönyve szerint a Hormuzi-szoros körüli konfliktus – egy átmeneti ellátási zavar és a készletek csökkenése után – végül tárgyalásos úton rendeződik. Ebben az esetben az olajár a második negyedévben várhatóan 100 dollár felett marad hordónként. A jegyzés csak 2026 második felében mérséklődhet, amint a tengerszoros részlegesen újra megnyílik, a készletszintek pedig valamelyest normalizálódnak.

A J.P. Morgan ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy az áremelkedés mértéke és időtartama döntő szerepet játszik a makrogazdasági sokk nagyságrendjében.

Ha a kőolaj ára tartósan magasan marad, az a kereslet visszaesésével és recesszióval fenyegethet.

Az olajárak a csütörtöki, változékony kereskedés során emelkedésnek indultak, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok folytatja az Irán elleni támadásokat.

Nagyon jó autó lett az új, debreceni BMW, de azért van hiányérzetünk

100 milliós kerámiák Magyarországról: mi a Zsolnay titka 2026-ban?

Újabb globális sokk rázza meg a piacokat: így lehet most pénzt keresni rajta

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Nagyon jó autó lett az új, debreceni BMW, de azért van hiányérzetünk
