Megkongatta a vészharangot a J.P. Morgan: olyan áremelkedés jön, ami letarolhatja a gazdaságot

A J.P. Morgan elemzése szerint az olajárak rövid távon akár a hordónkénti 120-130 dolláros szintig is emelkedhetnek. Ha a Hormuzi-szoros kőolajszállítási fennakadásai május közepéig elhúzódnak, a jegyzés a 150 dolláros határt is átlépheti.

A befektetési bank csütörtöki elemzésében azt írta, hogy az alapforgatókönyve szerint a Hormuzi-szoros körüli konfliktus – egy átmeneti ellátási zavar és a készletek csökkenése után – végül tárgyalásos úton rendeződik. Ebben az esetben az olajár a második negyedévben várhatóan 100 dollár felett marad hordónként. A jegyzés csak 2026 második felében mérséklődhet, amint a tengerszoros részlegesen újra megnyílik, a készletszintek pedig valamelyest normalizálódnak.

A J.P. Morgan ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy az áremelkedés mértéke és időtartama döntő szerepet játszik a makrogazdasági sokk nagyságrendjében.

Ha a kőolaj ára tartósan magasan marad, az a kereslet visszaesésével és recesszióval fenyegethet.

Az olajárak a csütörtöki, változékony kereskedés során emelkedésnek indultak, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok folytatja az Irán elleni támadásokat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

