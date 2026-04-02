Nagy a baj: nem tudja kifizetni a befektetőket az óriási alapkezelő, máris zuhannak a részvények

A Blue Owl Capital két újabb alapjában korlátozza a visszaváltásokat, miután a befektetők rekordösszegű tőkekivonási igényt jeleztek az első negyedévben. A lépés az egész amerikai vagyonkezelői szektort megütötte, máris esnek a Blue Owl, az Apollo Global, a Blackstone, a KKR, az Ares és más magánhitelezők papírjai. A magánhitelalapok helyzete egyre rosszabbul néz ki, a befektetők pánikolnak, de sok esetben egyszerűen nem tudják kivenni a pénzüket, mert beleütköznek a visszaváltási limitekbe.

A magánhitelpiaci alapkezelő csütörtökön tájékoztatta befektetőit, hogy az első negyedéves visszaváltási igényeknek csak a töredékét teljesíti. A technológiai fókuszú Blue Owl Technology Income Corp (OTIC) esetében az állomány 40,7 százalékára érkezett visszaváltási kérelem. A nagyobb Blue Owl Credit Income Corp (OCIC) alapnál ez az arány 21,9 százalék volt. Mindkét érték rendkívül magasnak számít.

A társaság mindkét alapnál 5 százalékban maximálta a kifizetéseket.

Ez az a szokásos iparági limit, amelyet az ilyen, úgynevezett üzletfejlesztési társaságként (business development company – BDC) működő alapok negyedévente biztosítanak a befektetőknek. Az előző negyedévben azonban a Blue Owl még az OTIC befektetési jegyeinek 15,4 százalékát vásárolta vissza.

Craig Packer, az alapok vezérigazgatója a befektetőknek küldött tájékoztatóban úgy fogalmazott, hogy "érdemi szakadék" tátong a magánhitelpiaci alapok megítélése és a portfólió tényleges teljesítménye között. Hozzátette, hogy a visszaváltási aktivitás az első negyedévben a teljes tőzsdén kívüli BDC-szektorban megemelkedett. Ezt a folyamatot a mesterséges intelligenciával kapcsolatos piaci aggodalmak, valamint a versenytársak korábbi visszaváltási adatainak nyilvánosságra kerülése is fűtötte.

A hír hatása azonnal átgyűrűzött a teljes amerikai vagyonkezelői szektorra.

A Blue Owl részvényei 8,8 százalékot zuhantak, de az iparág többi nagy szereplője sem úsSza meg az eladási hullámot.

A tőzsdenyitás előtti New York-i kereskedésben az Apollo Global 4,8, a Blackstone 4,2, a KKR 4,1, míg az Ares Management és a Carlyle Group egyaránt 3,4 százalékot esett.

A visszaváltások korlátozása tovább erősítheti a magánhitelpiac stabilitásával kapcsolatos kétségeket. A befektetők ugyanis már korábban is dollármilliárdokat vontak ki az ágazatból, ami miatt több alapkezelő is hasonló intézkedések meghozatalára kényszerült.

A magánhitelezés kockázataival ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ