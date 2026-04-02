Ugrik az olaj Trump beszéde után

A Brent nyersolaj határidős jegyzése magyar idő szerint kora reggel 6,33 dollárral, azaz 6,3 százalékkal 107,49 dollárra emelkedett hordónként.

Az amerikai WTI típusú nyersolaj ára 5,28 dollárral, 5,3 százalékkal 105,40 dollárra ugrott. Ez a drágulás jelentős fordulatot mutat.

Trump beszéde előtt ugyanis mindkét olajfajta árfolyama még több mint 1 dolláros mínuszban állt.

Befejezzük a munkát, mégpedig nagyon gyorsan. Már nagyon közel járunk

- mondta Trump. Az elnök hozzátette, hogy az amerikai hadsereg két-három héten belül eléri a célját, részleteket azonban nem közölt.

"A piacok arra reagáltak, hogy a beszédben nem esett szó tűzszünetről vagy diplomáciai lépésekről" - mutatott rá Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova vezető piaci elemzője.

A regionális konfliktus eszkalálódásával a tengeri szállítási útvonalakat is egyre komolyabb fenyegetés éri. Szerdán a QatarEnergy által bérelt egyik olajszállító tartályhajót iráni cirkálórakéta találta el katari vizeken. Az incidenst az öbölmenti állam védelmi minisztériuma közölte.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője arra figyelmeztetett, hogy a kínálati zavarok áprilistól már Európa gazdaságát is érzékenyen érinthetik. A kontinenst eddig a háború kitörése előtt lekötött szállítmányok védték.

Szilárd tűzszüneti terv vagy érdemi diplomáciai kiút híján a piacoknak továbbra is az amerikai kormányzat nyilatkozatait kell mérlegelniük

- fogalmazott Claudio Galimberti, a Rystad Energy vezető közgazdásza.

Forrás: Reuters

