Ugrik az olaj Trump beszéde után
Az olajárak csütörtökön több mint 5 dollárral emelkedtek. Donald Trump amerikai elnök ugyanis televíziós beszédében megerősítette, hogy az Egyesült Államok folytatja az Irán elleni támadásokat. A konfliktus lezárására azonban nem vállalt konkrét határidőt, a befektetők emiatt a kínálati zavarok elhúzódásától tartanak.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése magyar idő szerint kora reggel 6,33 dollárral, azaz 6,3 százalékkal 107,49 dollárra emelkedett hordónként.

Az amerikai WTI típusú nyersolaj ára 5,28 dollárral, 5,3 százalékkal 105,40 dollárra ugrott. Ez a drágulás jelentős fordulatot mutat.

Trump beszéde előtt ugyanis mindkét olajfajta árfolyama még több mint 1 dolláros mínuszban állt.

Befejezzük a munkát, mégpedig nagyon gyorsan. Már nagyon közel járunk

Nagyon jó autó lett az új, debreceni BMW, de azért van hiányérzetünk

100 milliós kerámiák Magyarországról: mi a Zsolnay titka 2026-ban?

Újabb globális sokk rázza meg a piacokat: így lehet most pénzt keresni rajta

- mondta Trump. Az elnök hozzátette, hogy az amerikai hadsereg két-három héten belül eléri a célját, részleteket azonban nem közölt.

"A piacok arra reagáltak, hogy a beszédben nem esett szó tűzszünetről vagy diplomáciai lépésekről" - mutatott rá Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova vezető piaci elemzője.

A regionális konfliktus eszkalálódásával a tengeri szállítási útvonalakat is egyre komolyabb fenyegetés éri. Szerdán a QatarEnergy által bérelt egyik olajszállító tartályhajót iráni cirkálórakéta találta el katari vizeken. Az incidenst az öbölmenti állam védelmi minisztériuma közölte.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője arra figyelmeztetett, hogy a kínálati zavarok áprilistól már Európa gazdaságát is érzékenyen érinthetik. A kontinenst eddig a háború kitörése előtt lekötött szállítmányok védték.

Szilárd tűzszüneti terv vagy érdemi diplomáciai kiút híján a piacoknak továbbra is az amerikai kormányzat nyilatkozatait kell mérlegelniük

- fogalmazott Claudio Galimberti, a Rystad Energy vezető közgazdásza.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Nagyon jó autó lett az új, debreceni BMW, de azért van hiányérzetünk
