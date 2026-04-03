  • Megjelenítés
Elképesztő tervek derültek ki: saját vállalatát is letaszíthatja a trónról Elon Musk csúcscége
Befektetés

Elképesztő tervek derültek ki: saját vállalatát is letaszíthatja a trónról Elon Musk csúcscége

Portfolio
A SpaceX több mint 2 ezer milliárd dolláros célzott vállalatértékeléssel készül tőzsdére lépni. Ez lehet a történelem eddigi legnagyobb elsődleges részvénykibocsátása (IPO). A cég már bizalmasan benyújtotta a szükséges dokumentációt, a bevezetésre pedig akár júniusban sor kerülhet - közölte a Bloomberg.

Elon Musk űripari és mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalata a tervezett tőzsdei bevezetés kapcsán már

a 2 ezer milliárd dolláros összeget kommunikálja a potenciális befektetők felé

– tudta meg a Bloomberg. A több mint 2 ezer milliárd dolláros piaci érték néhány hónap alatt közel kétharmados növekedést jelentene. Februárban, az xAI felvásárlásakor az egyesített vállalatot még 1250 milliárd dollárra értékelték.

Ezzel a piaci kapitalizációval a SpaceX az S&P 500 index hat legnagyobb vállalata közé kerülne. Megelőzné a Meta Platformsot és Musk saját vállalatát, a Teslát is, vagyis a "Csodálatos Hetes" két tagját. A rangsorban csak az Nvidia, az Apple, az Alphabet, a Microsoft és az Amazon maradna előtte.

Még több Befektetés

A tőzsdei bevezetés során a vállalat akár 75 milliárd dollárnyi friss tőkét is bevonhat. Ez messze meghaladná a történelem eddigi legnagyobb IPO-ját, a Saudi Aramco 2019-es, 29 milliárd dolláros debütálását.

A bevont tőkét Musk űrbéli mesterségesintelligencia-adatközpontok és egy holdbéli gyár megépítésére fordítaná.

A SpaceX egy várható óriási IPO-hullám első szereplője lehet, amelyet az OpenAI és az Anthropic tőzsdei bevezetése követhet. Mindkét említett cég chatbotja közvetlen versenytársa a SpaceX leányvállalata, az xAI által fejlesztett Groknak. A kibocsátás részletei még változhatnak, mivel a tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak.

A bevezetés vezető forgalmazói között szerepel a Bank of America, a Citigroup, a Goldman Sachs, a JPMorgan Chase és a Morgan Stanley. A szélesebb banki szindikátussal hétfőre egy egyeztető konferenciahívást szerveztek, az elemzői tájékoztatóra pedig április második felében kerül sor.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Paul Hennessy/Anadolu via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility