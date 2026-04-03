Elképesztő tervek derültek ki: saját vállalatát is letaszíthatja a trónról Elon Musk csúcscége

Elon Musk űripari és mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalata a tervezett tőzsdei bevezetés kapcsán már
a 2 ezer milliárd dolláros összeget kommunikálja a potenciális befektetők felé
– tudta meg a Bloomberg. A több mint 2 ezer milliárd dolláros piaci érték néhány hónap alatt közel kétharmados növekedést jelentene. Februárban, az xAI felvásárlásakor az egyesített vállalatot még 1250 milliárd dollárra értékelték.
Ezzel a piaci kapitalizációval a SpaceX az S&P 500 index hat legnagyobb vállalata közé kerülne. Megelőzné a Meta Platformsot és Musk saját vállalatát, a Teslát is, vagyis a "Csodálatos Hetes" két tagját. A rangsorban csak az Nvidia, az Apple, az Alphabet, a Microsoft és az Amazon maradna előtte.
A tőzsdei bevezetés során a vállalat akár 75 milliárd dollárnyi friss tőkét is bevonhat. Ez messze meghaladná a történelem eddigi legnagyobb IPO-ját, a Saudi Aramco 2019-es, 29 milliárd dolláros debütálását.
A bevont tőkét Musk űrbéli mesterségesintelligencia-adatközpontok és egy holdbéli gyár megépítésére fordítaná.
A SpaceX egy várható óriási IPO-hullám első szereplője lehet, amelyet az OpenAI és az Anthropic tőzsdei bevezetése követhet. Mindkét említett cég chatbotja közvetlen versenytársa a SpaceX leányvállalata, az xAI által fejlesztett Groknak. A kibocsátás részletei még változhatnak, mivel a tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak.
A bevezetés vezető forgalmazói között szerepel a Bank of America, a Citigroup, a Goldman Sachs, a JPMorgan Chase és a Morgan Stanley. A szélesebb banki szindikátussal hétfőre egy egyeztető konferenciahívást szerveztek, az elemzői tájékoztatóra pedig április második felében kerül sor.
