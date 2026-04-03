Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan - online interaktív előadás

Húsvétkor minden az újjászületésről szól: a tojás az élet, a megújulás és az új kezdetek szimbóluma. A piacokon sincs ez másképp. Bizonyos időszakok – köztük a tavaszi hónapok – gyakran hoznak fordulatot a befektetői hangulatban, új trendek indulnak, régi narratívák zárulnak le. A kérdés nem az, hogy miért a nyúl hozza a tojást, hanem az, hogy te készen állsz-e felismerni a következő ciklus kezdetét.

A jelenlegi piaci környezetben a bizonytalanság és a lehetőség egyszerre van jelen. Az inflációs várakozások, a kamatkörnyezet alakulása és a globális gazdasági kilátások mind olyan tényezők, amelyek újrapozicionálásra késztetik a befektetőket.

Ebben a közegben a tudatosság nem előny – alapfeltétel.

Miről lesz szó az előadáson?

Hogyan kezdhető el a befektetés strukturáltan, a leggyakoribb hibák elkerülésével

Melyek azok az első lépések, amelyek meghatározzák a hosszú távú eredményességet

Milyen tőzsdei termékeket szükséges ismerni (részvények, ETF-ek, kötvények)

Hogyan építhető fel egy egyszerű, mégis fenntartható befektetési stratégia

Milyen pszichológiai tényezők befolyásolják a döntéseket, és hogyan kezelhetők

A sikeres befektetés nem az információ mennyiségén, hanem annak strukturált alkalmazásán múlik. Az előadás célja, hogy keretet adjon a döntésekhez: mit, mikor és milyen logika mentén érdemes tenni.

A piac nem jutalmazza a kapkodást. A felkészült befektető azonban minden ciklusban megtalálja a lehetőséget.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2026. április 5. 19:00 - 19:45

Helyszín: az internet

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ