Őrületes hozamok a magyar sztárbefektetéseknél: már 34 százalékot lehetett kaszálni idén

Hihetetlen negyedéven vannak túl a befektetők, miután Donald Trump már január legelején megadta az alaphangot Maduro venezuelai elnök elrablásával, február végén pedig beütött minden idők egyik legkiterjedtebb közel-keleti háborúja. A piacokon nem csak rövid távú pánikot látni: az iráni forráspontú energiakrízis nagy gyomrost adott a globális növekedésnek, nem is beszélve az infláció rémének visszatérő fenyegetéséről. Persze ilyen körülmények között is lehetett eredményesen befektetni, a legjobban hozó magyar befektetési alap máris 34%-os pluszban van idén, 10% fölötti hozamokkal pedig igazán tele a padlás. Öveket becsatolni: mutatjuk, mely alapok lettek az első negyedév sztárjai és citromdíjasai!

Senki nem ilyen évkezdésre számított, mégis nagy kaszálással zárták az első hónapokat a magyar befektetési alapok sztárjai: akár 20-34%-ot is lehetett keresni, ha valaki jó helyre tette a pénzét. Azért a másik oldalról se feledkezzünk meg, érthető okokból csak úgy röpködtek a 10-15%-os mínuszok, így aztán nagyon nem mindegy, hogy miben ülnek éppen a befektetők.

34% fölött jár a befektetési alapok idei királya

Közel 500 – forintban denominált – magyar befektetési alap közül választhatnak a hazai befektetők, ezek szűk többsége volt képes pozitív hozamot elérni év eleje óta, több száz alap viszont veszteséggel zárta az első negyedévet – derül ki az alapok 2026-os teljesítményét vizsgáló gyűjtésünkből.

Ne is vesztegessük az időt, lássuk az első negyedév legjobb hozamú alapjainak listáját!