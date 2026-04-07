Bekövetkezett, amitől mindenki félt: egy csapásra leminősítették a szenvedő befektetéseket

A Moody's Ratings kedden stabilról negatívra rontotta az amerikai üzletfejlesztési társaságok (BDC-k) kilátásait. A hitelminősítő a döntést a növekvő visszaváltási nyomással, az emelkedő tőkeáttétellel és a finanszírozási piacokhoz való hozzáférés romlásával indokolta.

A hitelminősítő szerint a lépés hátterében a tőzsdén nem jegyzett, határozatlan futamidejű BDC-k (business development company) finanszírozási feltételeinek drasztikus romlása áll. Ezek az alapok 2025 harmadik negyedévében még erős tőkebeáramlást könyvelhettek el,

2026 első negyedévében viszont történetük során először nettó tőkekiáramlást szenvedtek el.

A tőzsdén nem jegyzett BDC-k olyan zártvégű befektetési alapok, amelyek magánvállalatoknak nyújtanak hiteleket. Ezekkel az eszközökkel nem kereskednek a tőzsdén, és nincs lejárati idejük. Bár folyamatosan vonhatnak be tőkét, a befektetőknek csak korlátozott és időszakos likviditást biztosítanak.

A Moody's szerint a mesterséges intelligencia további kockázati tényezőként jelent meg, különösen azokat a BDC-ket illetően, amelyek jelentős szoftverpiaci kitettséggel rendelkeznek. A befektetők attól tartanak, hogy az AI-térnyerés egzisztenciális fenyegetést jelenthet a szoftverportfóliókra. Ezek a portfóliók a 2000 milliárd dolláros alternatív vagyonkezelési iparág egyik legfontosabb szegmensét alkotják.

Az aggodalmak tovább növelik a nyomást a magánhitelpiacon, amely már korábban is a befektetők fejfájásának egyik fő okozója volt. Bár az iparági vezetők többször túlzottnak nevezték a félelmeket, a befektetői bizonytalanság nem enyhült.

A nagy alapoknál megugrottak a visszaváltások, mivel sokan a portfóliók minőségének romlásától tartanak

az AI-technológia fejlődésével párhuzamosan. A BDC-k sok esetben ugyanazokat a középvállalatokat hitelezik, mint a magánhitelalapok, emiatt a szektor egyfajta korai stresszindikátorként működik a tágabb magánhitelpiac számára.

Forrás: Reuters

