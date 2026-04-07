Egekben az olaj ára, csaknem négyéves csúcs dőlhet meg
Tovább emelkedik az olaj ára, miután egyre közeledett a Donald Trump amerikai elnök által Iránnak szabott határidő a Hormuzi-szoros megnyitására. A WTI jegyzése az amerikai tőzsdén 2022 júniusa óta nem látott napi záróár felé közelít. Eközben a Közel-Keleten egyre intenzívebbek a katonai csapások - írja a Reuters.

A Brent határidős jegyzése 0,9 százalékos, a WTI-é 3,1% feletti pluszban van, szokatlan módon teht a WTI felárral cserélt gazdát a Brenthez képest. Piaci elemzők szerint ez nem valódi értékeltolódást jelent, sokkal inkább

az azonnali szállítások iránti rendkívüli keresletemelkedést tükrözi.

A WTI legközelebbi lejáratú határidős kontraktusa ugyanis májusi, míg a Brenté júniusi szállításra szól.

oil
brent

Irán egyelőre nem mutatta jelét annak, hogy elfogadná Trump ultimátumát, és kedd éjfélig megnyitná a Hormuzi-szorost. Az amerikai elnök úgy fogalmazott: "

egy egész civilizáció hal meg ma éjjel,

ha Teherán nem köt megállapodást. Ezen a tengerszoroson halad át a globális olaj- és LNG-forgalom mintegy ötöde. Pakisztáni források szerint az amerikai-iráni tárgyalások közvetítése jelenleg is folyamatban van.

A határidő közeledtével az Irán elleni csapások egész nap fokozódtak. Iráni médiajelentések szerint vasúti és közúti hidakat, egy repülőteret, egy petrolkémiai üzemet, valamint elektromos távvezetékeket is találat ért. Robbanásokat jelentettek a Harg-szigetről is, ahol Irán legfőbb olajexportáló kikötője található. Eközben Irán szaúd-arábiai célpontokat is támadott. A Forradalmi Gárda közlése szerint csapást mértek a dzsúbaili petrolkémiai komplexumra, amely Szaúd-Arábia petrolkémiai iparának központja.

Az öböl menti olajtermelők exportjának akadozása egyes országoknak váratlan bevételi többletet hozott. Ilyen volt például Irán, Omán és Szaúd-Arábia, miközben más államok dollármilliárdokat veszítettek. Az OPEC+ vasárnap megállapodott a májusi kitermelési kvóták napi 206 ezer hordóval történő emeléséről. Ez az emelés azonban nagyrészt csak jelképes marad.

A Hormuzi-szoros lezárása miatt ugyanis a tagállamok egy része nem tudja növelni a kitermelését.

Szaúd-Arábia vörös-tengeri, janbúi kikötőjéből a nyersolajexport heti összehasonlításban mintegy 15 százalékkal, napi 3,9 millió hordóra esett vissza.

A kormányok világszerte próbálják tompítani az emelkedő energiaárak fogyasztókra gyakorolt hatását. Kína ismét a szokásos mérték felére korlátozta az üzemanyagárak emelését, míg a japán pénzügyminiszter szoros egyeztetést ígért a G7-partnerekkel. Az Egyesült Államokban a nagy elemzőházak továbbra is két kamatcsökkentéssel számolnak a Fed részéről 2026-ban. Ez szembemegy a jegybank legutóbbi előrejelzésével, a Fed ugyanis a közel-keleti konfliktus okozta inflációs aggodalmak miatt csupán egyetlen, negyed százalékpontos kamatvágást vetített előre.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

