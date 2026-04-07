Itt a figyelmeztetés: most zuhanhat be az egyik legfontosabb ipari fém ára

A befektetési bank elemzői szerint rövid távon

lefelé mutató kockázatokkal kell számolni a réz esetében, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom az alapforgatókönyvben vártnál hosszabb ideig marad akadályozott.

Ez ugyanis tartósan magasan tartaná az energiaárakat, ami lassítaná a globális gazdasági növekedést. Az ipari fémek többsége az elmúlt hónapban egyre nagyobb nyomás alá került, az emelkedő olaj- és gázárak ugyanis a gazdasági növekedés lassulásával, valamint a nyersanyagok iránti kereslet csökkenésével fenyegetnek.

A Goldman alapforgatókönyve szerint a szoros április közepétől fokozatosan újranyílhat. Az elemzők azonban felhívták a figyelmet arra, hogy a rézzel már most is jóval a becsült egyensúlyi értéke, azaz nagyjából 11 100 dollár/tonna felett kereskednek. Az árfolyam már mintegy 7 százalékot esett azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért Iránra.

A réz árfolyamát egyelőre az Egyesült Államokon kívüli szűkös kínálat, valamint a stratégiai készletépítés kilátásai támogatják. Ezek a tényezők azonban kevésbé lehetnek meghatározóak a bank által felvázolt "súlyosan kedvezőtlen" gazdasági forgatókönyv esetén.

A réz árfolyamát a jelenlegi szinten nem támasztják alá a fundamentumok. A piac így sebezhetővé válik egy újabb áreséssel szemben, amennyiben a gazdasági kilátások romlanak, és a befektetők csökkentik a kockázati kitettségüket

– írták az elemzők.

A Goldman az idei évre vonatkozó átlagos rézár-előrejelzését a korábbi 12 850 dollárról 12 650 dollár/tonnára mérsékelte. Az idei éves átlagár eddig nagyjából 12 850 dollár/tonna körül alakult. A réz jegyzése a londoni fémtőzsdén (LME) egy 0,3 százalékos emelkedést követően 12 400 dollár/tonnán állt a kedd délelőtti kereskedésben.

