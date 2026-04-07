Kifulladt a lendület a lakossági állampapíroknál – Mi áll a háttérben?

Lassult a lakossági állampapír-állomány növekedése, de a számok mögé megtalálhatjuk a kézenfekvő magyarázatot, miközben a befektetési alapok már nagyon szorongatják a legnépszerűbb befektetést – olvasható ki a ma megjelent értékpapír-statiszikákból. A lakossági kézben lévő részvénypakett értéke beesett, bankbetétben viszont szépen nőtt a háztartások vagyona. A bankszektor és a pénzügyi intézményrendszer egyéb szereplői is nettó vásárlóként voltak jelen az állampapírok piacán, a legnagyobb finanszírozó pedig a külföld.

Mégis mi folyik a lakossági megtakarítások háza táján?

Napvilágot láttak az MNB február végi állapotokat tükröző értékpapír-statisztikái, ez alapján a legtöbb értékpapírtípus esetében új csúcsra emelkedtek a lakosság megtakarításai. Állampapírokban 13 852 milliárd forintot, befektetési alapokban 13 820 milliárd forintot tartottak a háztartások, előbbi 0,1%-os, utóbbi 1,3%-os havi emelkedést takar. A befektetési alapok ezzel egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy átvegyék a vezetést a "lakosság kedvenc befektetése" címért folytatott versenyben. A részvények értéke mindeközben visszaesett, február végén 3%-os csökkenéssel 3061 milliárd forinton zárt a lakossági részvényvagyon – de ez éves alapon még így is 37,4%-os bővülést takar.

A jelek szerint a magyarok továbbra is nagyon kedvelik a kockázatkerülő befektetési megoldásokat: a lakossági értékpapír-portfólió a legfrissebb számok szerint 43,9%-ban állampapírokból, 43,8%-ban befektetési jegyekből áll,

miközben a részvények súlya alig 9,7%.

(A lakossági megtakarítási portfólióban az állampapírokon és a befektetési alapokon túl a bankbetét a harmadik igazán nagy tétel, ahol óriási ugrást láttunk februárban.)

Az egyik legérdekesebb fejlemény, hogy lassulni látszik a lakossági állampapír-állomány növekedési üteme: a nagy októberi kínálatfrissítés óta itt minden hónapban 100 milliárd forintot jócskán meghaladó névértékes állománynövekedést láttunk, míg a február alig 53 milliárd forintos növekedést hozott. Habár újabban a vásárlási kedv mérséklődése is kimutatható, a februári adatok magyarázata elsősorban még nem itt keresendő: sokkal inkább a nagy állampapír-lejáratok okozhatták azt, hogy ennyire belassult a háztartások állampapír-állományának bővülése.

A lakosság kezében lévő papírok felhalmozott kamatainak mennyisége (ez jó közelítéssel a piaci és névértékes adat különbözete) az utóbbi egy évben drasztikusan mérséklődött, elsősorban azért, mert az egy évvel korábbi portfólió még jórészt éves kamatfizetésű és magas kamatozású papírokból (PMÁP) állt, mostanra viszont átrendeződött a portfólió, és a kisebb kamatú, gyakoribb kamatfizetésű papírok (különösen FixMÁP) súlya lett meghatározó.

Komótosan vásárolta az állampapírokat a bankszektor

Lassuló ütemben vásárolták az államkötvényeket a bankok is: egy hónap alatt 47 milliárdos növekedést jelez a banki állomány (+0,3%), ez a múlt havi 6,5%-os ugrás után egyértelmű megtorpanást jelez. A hazai bankszektor állampapír-állományának alakulását az elmúlt években elsősorban az extraprofitadóhoz kapcsolódó kedvezmény befolyásolta. A kormány eredeti tervei szerint 2026-ban 160-170 milliárd forint extraprofitadót fizettek volna a bankok. Egy novemberi, váratlan adóemelés következtében azonban idén már 340-350 milliárd forint befizetésével számol a kormány, ami a pénzügyi vállalkozásokkal együtt megközelítheti a 370 milliárd forintot.

Továbbra is él az a lehetőség, hogy a bankok állampapír-vásárlással csökkentsék extraprofitadójukat, ám a kedvezmény mértéke mérséklődött. Korábban az adó 50%-át lehetett leírni, most már csak 30%-át, mégpedig az elért állampapír-állománynövekmény 10%-ának megfelelő összeggel. Ennek révén a mintegy 500 milliárd forintos speciális adóteher körülbelül 350 milliárd forintra csökkenthető. Az idei szabályozás szerint a bankoknak a 2026. január 1. és november 30. közötti időszakban elért, névértéken számított napi átlagos állampapír-állományukat kell növelniük. A növekedést a 2024. szeptember 1. és november 30., illetve a 2025. szeptember 1. és november 30. közötti időszak napi átlagos állománya közül a magasabbikhoz viszonyítják. A számítás során figyelembe kell venni egyrészt a 2030. január 1. után lejáró, forintban denominált Magyar Államkötvényeket, másrészt a teljes állampapír-állományt is.

A 30%-os adóleírás nélkül mintegy 500 milliárd forint extraprofitadót kellene fizetnie a bankszektor szereplőinek, de ezt akár 350 milliárd forintra is csökkenthetik: a 150 milliárdos kedvezmény eléréséhez kb. 1500 milliárd forinttal kell növelniük állampapír-állományukat. A friss adatok alapján úgy tűnik, hogy

a szükséges nettó állampapír-vásárlásokat már három hónap alatt simán teljesítették,

miután a novemberi 13 049 milliárdról február végére 14 730 milliárdra hízott a portfóliójuk.

Időközben a biztosítók és nyugdíjpénztárak is új történelmi csúcsra, együttesen 3205 milliárd forintra bővítették a névértéken számított állampapír-portfóliójukat, ez egy hónap alatt 1,6%-os, egy év alatt 6,4%-os növekedést jelent. A biztosítóknak szintén érdekükben áll állampapírokat venni, hiszen ezzel ők is csökkenthetik az adóterheiket.

Ezen a téren a szabályozás 2025-ről 2026-ra kedvezőbbé vált: az igénybe vehető adókedvezmény összege az állampapír állomány névérték-növekményének 30 százalékáról 60 százalékára emelkedett, vagyis ugyanakkora pótadó-mérsékléshez feleakkora mértékben kell növelni az állampapír-állományt idén, mint tavaly.

Kiknek a kezében van a magyar államadósság?

A friss adatokból az is kiolvasható, hogy a magyar államadósság finanszírozása februárban nem változott jelentősen: a magyar specialitás-számba menő lakossági láb enyhe csökkenéssel 24%-os részesedést hasít ki a piacból, ezzel nagyjából megegyezik a bankok 25%-os részesedése. A biztosítók és nyugdíjpénztárak 5%-os, a befektetési alapok 6%-os hányadra tettek szert,

miközben a legnagyobb súlyt a külföldi befektetők képviselik, jelenleg a kintlévő magyar állampapírok 32%-a az ő kezükben található.

