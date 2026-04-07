Pánik a piacokon: irdatlan tempóban menekítik a pénzüket a befektetők, nem bírja a kifizetéseket a hatalmas alap

A Barings által kezelt, 4,9 milliárd dolláros magánhitelalap öt százalékban maximálta a visszaváltásokat. Erre azután került sor, hogy az első negyedévben a befektetők a kezelt vagyon 11,3 százalékára rúgó visszaváltást kérelmeztek. A lépés nem egyedülálló, az elmúlt hónapokban több nagy vagyonkezelő is hasonló intézkedésre kényszerült a magánhitelalapjainál.

A hétfőn közzétett dokumentumból kiderül, hogy a Barings Private Credit Corp (BPCC) a benyújtott visszaváltási kérelmeknek mindössze 44,3 százalékát teljesíti.

A magánhitelalapokat az utóbbi időben elárasztották a visszaváltási igények,

a kisbefektetők ugyanis igyekeznek kiszállni az átláthatósággal és az eszközértékelésekkel kapcsolatos aggodalmak miatt. Emellett a mesterséges intelligencia okozta piaci átrendeződés is növeli a bizonytalanságot.

Az első negyedévben a legtöbb nagy vagyonkezelő, köztük az Apollo, a Blue Owl, az Ares és a BlackRock is öt százaléknál húzta meg a visszaváltási határt a magánhitelalapjainál. A Robert A. Stanger befektetési bank adatai szerint az általuk követett, tőzsdén nem jegyzett alapok április 2-ig rekordösszeget, 7,4 milliárd dollárt fizettek vissza a befektetőiknek az első negyedévben.

A jelenlegi helyzet a 2022 végén kezdődött kiáramlási hullámot idézi,

akkor a tőzsdén kívüli ingatlanbefektetési alapokat árasztották el hasonló visszaváltási kérelmekkel az értékelési bizonytalanságok miatt. Az ilyen fél-likvid konstrukciók, mint amilyen a BPCC is, negyedéves visszaváltási lehetőséget kínálnak, de jellemzően legfeljebb a részvények öt százalékáig.

Egyes piaci szereplők szerint a visszaváltási hullámok az ilyen fél-likvid struktúrák természetes velejárói, és nem jeleznek szisztematikus hibát. Az elemzők szintén támogatják a kifizetések korlátozását, ez a lépés ugyanis jelentősen csökkenti a hirtelen tőkekivonás és a kényszerértékesítés kockázatát.

A BPCC a részvényesi levelében hangsúlyozta, hogy portfóliójának hitelminősége továbbra is erős. A nemteljesítő hitelek aránya 2025 végén 0,4 százalék volt, szemben a 0,9 százalékos iparági átlaggal. Az alap legnagyobb részvényesei között szerepel a Cliffwater 33 milliárd dolláros, zászlóshajónak számító magánhitelalapja is.

Forrás: Reuters

