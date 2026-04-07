Pattanásig feszülnek az idegek a háború miatt, tovább emelkedik az olaj
Tovább emelkedtek az olajárak, miután közeledik a Donald Trump által Iránnak szabott határidő a Hormuzi-szoros megnyitására, Teherán pedig elutasította az amerikai tűzszüneti javaslatot. A közel-keleti feszültség továbbra sem enyhül, a konfliktus egyre súlyosabban érinti a globális kőolajellátást.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése

1,6 százalékkal, hordónként 111,51 dollárra emelkedett kedd reggel.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az amerikai WTI típusú kőolaj ára 3,1 százalékos ugrást követően 115,86 dolláron állt.

Trump "pokollal" fenyegette meg Teheránt, ha kedd este nyolcig (közép-európai idő szerint szerda hajnali kettőig) nem nyitja meg a szorost. Ezen a tengeri útvonalon halad át a világ olajellátásának mintegy ötöde. Az amerikai elnök iráni hidak és erőművek elleni csapásokkal is fenyegetőzött.

Irán visszautasította a pakisztáni közvetítéssel érkezett amerikai javaslatot. Teherán szerint ugyanis nem tűzszünetre, hanem a háború végleges lezárására van szükség. Egyúttal a szoros megnyitására irányuló nyomást is elutasították. Az iráni erők február 28-a, vagyis az amerikai–izraeli támadások megkezdése óta gyakorlatilag zárva tartják a szorost. Ez a lépés több öböl menti termelő exportjának összeomlásához vezetett.

Szaúd-Arábia kedden hét ballisztikus rakétát fogott el és semmisített meg, amelyeket a keleti régiója felé lőttek ki. A törmelékek energetikai létesítmények közelében értek földet. Szíriában eközben izraeli rakétaelfogásokból származó robbanásokat jelentettek Damaszkuszból és környékéről.

A szaúdi állami olajvállalat, az Aramco rekordszintre emelte az Arab Light nyersolaj hivatalos eladási árát az ázsiai piacon. A májusi szállítások prémiuma hordónként 19,50 dollárral haladja meg az ománi–dubaji átlagárat. Az ázsiai és európai finomítók egyaránt lázasan keresnek alternatívát a kieső közel-keleti szállítmányok pótlására. Ennek hatására az amerikai WTI spot piaci prémiumai történelmi csúcsra ugrottak.

Az ellátási gondokat tovább súlyosbította egy hétfői dróntámadás. Ukrán drónok vették célba a Kaszpi Csővezeték Konzorcium fekete-tengeri terminálját, amely a globális olajellátás 1,5 százalékát kezeli. Oroszország a rakodó-infrastruktúra és a tárolótartályok sérüléséről számolt be.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa kedden szavaz a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalom védelméről szóló határozatról. A tervezetet azonban jelentősen felpuhították, miután a vétójoggal rendelkező Kína ellenezte a katonai erő alkalmazásának engedélyezését. Az OPEC+ vasárnap napi 206 ezer hordóval emelte a májusi kitermelési kvótákat. Ez a növekmény ugyanakkor nagyrészt papíron marad, mivel a legfontosabb tagállamok a szoros lezárása miatt nem tudják növelni az exportjukat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Portfolio Blogger

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

