Pattanásig feszülnek az idegek a háború miatt, tovább emelkedik az olaj

Tovább emelkedtek az olajárak, miután közeledik a Donald Trump által Iránnak szabott határidő a Hormuzi-szoros megnyitására, Teherán pedig elutasította az amerikai tűzszüneti javaslatot. A közel-keleti feszültség továbbra sem enyhül, a konfliktus egyre súlyosabban érinti a globális kőolajellátást.

A Brent nyersolaj határidős jegyzése

1,6 százalékkal, hordónként 111,51 dollárra emelkedett kedd reggel.

Az amerikai WTI típusú kőolaj ára 3,1 százalékos ugrást követően 115,86 dolláron állt.

Trump "pokollal" fenyegette meg Teheránt, ha kedd este nyolcig (közép-európai idő szerint szerda hajnali kettőig) nem nyitja meg a szorost. Ezen a tengeri útvonalon halad át a világ olajellátásának mintegy ötöde. Az amerikai elnök iráni hidak és erőművek elleni csapásokkal is fenyegetőzött.

Irán visszautasította a pakisztáni közvetítéssel érkezett amerikai javaslatot. Teherán szerint ugyanis nem tűzszünetre, hanem a háború végleges lezárására van szükség. Egyúttal a szoros megnyitására irányuló nyomást is elutasították. Az iráni erők február 28-a, vagyis az amerikai–izraeli támadások megkezdése óta gyakorlatilag zárva tartják a szorost. Ez a lépés több öböl menti termelő exportjának összeomlásához vezetett.

Szaúd-Arábia kedden hét ballisztikus rakétát fogott el és semmisített meg, amelyeket a keleti régiója felé lőttek ki. A törmelékek energetikai létesítmények közelében értek földet. Szíriában eközben izraeli rakétaelfogásokból származó robbanásokat jelentettek Damaszkuszból és környékéről.

A szaúdi állami olajvállalat, az Aramco rekordszintre emelte az Arab Light nyersolaj hivatalos eladási árát az ázsiai piacon. A májusi szállítások prémiuma hordónként 19,50 dollárral haladja meg az ománi–dubaji átlagárat. Az ázsiai és európai finomítók egyaránt lázasan keresnek alternatívát a kieső közel-keleti szállítmányok pótlására. Ennek hatására az amerikai WTI spot piaci prémiumai történelmi csúcsra ugrottak.

Az ellátási gondokat tovább súlyosbította egy hétfői dróntámadás. Ukrán drónok vették célba a Kaszpi Csővezeték Konzorcium fekete-tengeri terminálját, amely a globális olajellátás 1,5 százalékát kezeli. Oroszország a rakodó-infrastruktúra és a tárolótartályok sérüléséről számolt be.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa kedden szavaz a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalom védelméről szóló határozatról. A tervezetet azonban jelentősen felpuhították, miután a vétójoggal rendelkező Kína ellenezte a katonai erő alkalmazásának engedélyezését. Az OPEC+ vasárnap napi 206 ezer hordóval emelte a májusi kitermelési kvótákat. Ez a növekmény ugyanakkor nagyrészt papíron marad, mivel a legfontosabb tagállamok a szoros lezárása miatt nem tudják növelni az exportjukat.

