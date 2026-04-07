Rossz hír az autósoknak: hatalmas a drágulás a magyarok kedvenc nyaralóhelyén, az autópályákon nincs kegyelem

A kabinet hétfői ülésén hozott döntése értelmében a benzin literenkénti ára 1,66 euróra (mintegy 644 forint), a gázolajé 1,85 euróra (mintegy 718 forint) emelkedik. A mezőgazdaságban használt kék dízel ára 17 centtel nő, literenként 1,36 euróra (mintegy 528 forint). A cseppfolyós gáz ára ugyanakkor csökken: a tartályos gáz kilogrammonkénti ára 1,94 euró (mintegy 753 forint) lesz, ami ötcentes mérséklést jelent, a palackos gáz ára pedig hat centtel 2,51 euróra (mintegy 974 forint) csökken kilogrammonként.
A kormány közlése szerint a beavatkozások nélkül a benzin ára 1,76 euró (mintegy 683 forint), a gázolajé 2,06 euró (mintegy 799 forint), a kék dízelé pedig 1,42 euró (mintegy 551 forint) lenne literenként.
A kabinet két rendeletet fogadott el:
- az egyik az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó csökkentésének meghosszabbításáról,
- a másik az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi árának meghatározásáról szól.
Az árakat a fosszilis üzemanyagok előző 14 napos átlagára alapján számítják ki, meghatározott kereskedelmi árréssel.
A horvát szabályozás nem vonatkozik az autópályák mentén működő benzinkutakra, ahol a kereskedők szabadon alakíthatják ki az üzemanyagok árát.
A kormány hangsúlyozta, hogy célja az energiaárak emelkedésének mérséklése, miközben biztosítani kívánja az ellátás biztonságát a globális piaci bizonytalanságok idején. Zágráb húsvét előtt arról is döntött, hogy 35 ezer tonna dízelüzemanyagot bocsát a piacra a kötelező állami készletekből a piac stabilizálása érdekében.
Ante Susnjar gazdasági miniszter szerint a lépés nem rendkívüli intézkedés, és az ország üzemanyag-ellátása továbbra is biztosított. A felszabadított mennyiség a kötelező készletek mintegy 4,7 százalékát teszi ki; az üzemanyagot az állami készleteket kezelő ügynökség piaci áron értékesíti.
Címlapkép forrása: EU
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
