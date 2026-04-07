Rossz hír érkezett a befektetőknek: a kilövő olajárak miatt visszavágták az amerikai tőzsde kilátásait
Rossz hír érkezett a befektetőknek: a kilövő olajárak miatt visszavágták az amerikai tőzsde kilátásait

A UBS Global Wealth Management a közel-keleti konfliktus okozta tartósan magas olajárakra hivatkozva csökkentette az S&P 500 indexre vonatkozó 2026-os várakozását, írja a Reuters.

A UBS Global Wealth Management a közel-keleti konfliktus miatt tartósan magas olajárakkal indokolva

lefelé módosította az S&P 500 indexre vonatkozó 2026-os előrejelzését.

Az április 6-i elemzésében a brókercég 7700-ról 7500 pontra mérsékelte az év végi célértéket. A lépést azzal indokolták, hogy a közel-keleti helyzet miatt tartósan magasan maradó olajárak fékezhetik az amerikai gazdasági növekedést. Emellett a dráguló energia az inflációt is tovább fűtheti.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

