Soros György alapja hadat üzent a tévéknek

A MeidasTouch Networköt Ben Meiselas alapította két testvérével együtt 2021-ben. A szervezet a friss tőkét új digitális tartalomgyártók és újságírók felvételére, illetve a 24 órás online hírszolgáltatásának bővítésére fordítja. A befektetés pontos összegét nem hozták nyilvánosságra. A Soros-alap mellett további, meg nem nevezett befektetők is részt vettek a tőkebevonásban.

A vállalat fő YouTube-csatornája havonta mintegy 300 millió megtekintést vonz. A platform podcastranglistáját két héten át vezette, megelőzve Joe Rogant, az ágazat korábbi megkérdőjelezhetetlen éllovasát.

A MeidasTouch a hagyományos kábeltévés hírcsatornák kihívójaként pozicionálja magát.

Naponta több tucatnyi videót készítenek a világ különböző pontjain, többek között Washingtonban állomásozó tudósítóik segítségével. Maga az alapító, Meiselas naponta legalább 13 videót rögzít és tesz közzé.

A hálózat több külsős tartalomgyártóval, köztük digitális kommentátorokkal is együttműködik. Emellett olyan, korábban a hagyományos médiában dolgozó újságírókat is foglalkoztatnak, mint Katie Phang, az MSNBC egykori műsorvezetője, vagy Scott MacFarlane, a CBS News volt igazságügyi tudósítója. A közreműködők jellemzően a saját YouTube-csatornájukra is gyártanak videókat, miközben a MeidasTouch főműsorában is rendszeresen feltűnnek.

A Soros Fund Management médiabefektetési portfóliójában a MeidasTouch mellett megtalálható a Crooked Media is.

Ez egy baloldali podcasthálózat, amelyet az Obama-kormányzat egykori munkatársai alapítottak. A befektetések közé tartozik továbbá az Audacy Inc. országos rádiócsoport is, amelyet a 2024-es csődeljárását követően finanszírozott az alap. A befektetési stratégia részleteiről a Soros-alap vezetői eddig nem nyilatkoztak érdemben.

