Váratlan fordulat Amerikában: gigantikus pénzesőt kapnak ezek az óriáscégek

Meredek emelkedéssel nyithatnak az amerikai egészségbiztosítók részvényei, miután a szövetségi kormány a vártnál jóval nagyobb mértékű finanszírozásemelést jelentett be a 2027-es Medicare Advantage programban - írja a Reuters.

A Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) hétfő este közölte, hogy 2027-ben átlagosan 2,48 százalékkal emeli az időseknek szóló Medicare Advantage programokat kínáló magánbiztosítók finanszírozását.

Ez az arány jelentősen meghaladja a januárban javasolt 0,09 százalékos növelést.

A CMS emellett a kockázatalapú kifizetések módosításával további 2,5 százalékos előnyt biztosít a cégeknek. Így a teljes növekmény nagyjából 5 százalékra rúg, ami összességében több mint 13 milliárd dolláros többletforrást jelent a Medicare Advantage csomagok esetében.

A hír hatására az ágazat részvényei erőteljesen drágultak a tőzsdenyitás előtti kereskedésben. A Medicare-re összpontosító Humana árfolyama 10,7 százalékot ugrott, amivel a vállalat az S&P 500 index legjobban teljesítő papírjává válhat. A UnitedHealth 6,9 százalékot erősödött. Eközben a CVS Health, az Elevance Health, a Centene és a Molina Healthcare jegyzése 3,5 és 6 százalék közötti pluszba került.

Az RBC Capital Markets elemzői szerint a finanszírozásbővítés mértéke érdemben meghaladta az általuk várt 1-1,5 százalékos sávot. A Jefferies szakértői ugyanakkor úgy értékelték, hogy a módosítás inkább egy biztosításmatematikai korrekció. Szerintük ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a CMS engedékenyebbé vált volna a programmal kapcsolatban.

