22,35 millió eurós osztalékot fizethet a Shopper Park Plus

22,3 millió eurós osztalék kifizetését javasolja a Shopper Park Plus igazgatósága a 2025-ös eredmény után. A részletekről, köztük a fordulónapról az igazgatóság dönthet.

2026. április 29-én tartja éves rendes közgyűlését az SPP, ahol jelentős osztalékfizetésről dönthetnek a részvényesek, miután

az igazgatóság 22.35 millió euró kifizetését javasolja a 2025-ös üzleti év eredménye után.

A javaslat legalább az elvárt osztalékszintet célozza, ami arra utal, hogy a társaság továbbra is kiemelten kezeli a részvényesi javadalmazást.

A közgyűlés elé terjesztett határozati javaslat szerint az osztalékot 2026-ban fizetnék ki, ugyanakkor a pontos részletek, így például az osztalékfizetés fordulónapjának meghatározása az igazgatóság hatáskörébe tartozik.

A javaslat illeszkedik a társaság eddigi működéséhez, amely stabil cash flow-termelő képességére építve rendszeres kifizetést biztosít a befektetők számára.

Az SPP árfolyama idén 15 százalékot emelkedett.

