NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
22,35 millió eurós osztalékot fizethet a Shopper Park Plus
Portfolio
22,3 millió eurós osztalék kifizetését javasolja a Shopper Park Plus igazgatósága a 2025-ös eredmény után. A részletekről, köztük a fordulónapról az igazgatóság dönthet.

2026. április 29-én tartja éves rendes közgyűlését az SPP, ahol jelentős osztalékfizetésről dönthetnek a részvényesek, miután

az igazgatóság 22.35 millió euró kifizetését javasolja a 2025-ös üzleti év eredménye után.

A javaslat legalább az elvárt osztalékszintet célozza, ami arra utal, hogy a társaság továbbra is kiemelten kezeli a részvényesi javadalmazást.

A közgyűlés elé terjesztett határozati javaslat szerint az osztalékot 2026-ban fizetnék ki, ugyanakkor a pontos részletek, így például az osztalékfizetés fordulónapjának meghatározása az igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Még több Befektetés

Nem fizet osztalékot az STRT Holding, inkább növekedésre tartalékol

Itt a legújabb AI modell a Metától - Száguld az árfolyam

Sztrájk jön a Lufthansánál, pont a legforgalmasabb napon

A javaslat illeszkedik a társaság eddigi működéséhez, amely stabil cash flow-termelő képességére építve rendszeres kifizetést biztosít a befektetők számára.

Az SPP árfolyama idén 15 százalékot emelkedett.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

PR cikk

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility