Irdatlan pénzekkel rendelkeznek a nyugdíjra megtakarítók: 200 ezer dollár teljesen mindennapi Amerikában
A Federal Reserve adatai szerint a 65-74 éves korosztály 51 százaléka rendelkezik nyugdíjszámlával, és ebben a korosztályban már igen komoly összegek pihennek a számlákon: a 2022-es mediánérték elérte a 200 ezer dollárt – írja a Pension Policy International.

Bár ez az 51 százalékos arány a legmagasabb érték a 65-74 év közti korcsoportban 2007 óta, mégis elmarad a fiatalabbak mutatóitól. Egyedül a 35 év alattiak rendelkeznek ennél kisebb arányban nyugdíjcélú megtakarítással. Mindy Yu, a Betterment befektetési igazgatója szerint a jelenség mögött több ok is meghúzódik: az idősebb háztartások egy része már megkezdte a felhalmozott vagyon felélését, emellett az előző generációk sokkal nagyobb arányban támaszkodtak a hagyományos foglalkoztatói nyugdíjprogramokra, amelyek viszont nem szerepelnek ebben a statisztikában. Ezzel szemben a fiatalabbak ma már könnyebben férnek hozzá a modern munkáltatói nyugdíjprogramokhoz, és korábban is kezdenek el befektetni.

A 65-74 éves korosztályban a nyugdíjszámlák medián egyenlege 200 ezer dollár volt 2022-ben,

ez az összeg jelentősen meghaladja a fiatalabb generációk megtakarításait. Eric Ludwig, az American College of Financial Services kutatóközpont igazgatója rámutatott, hogy a megtakarítással rendelkező háztartások vagyona 2022-ig érezhetően gyarapodott. Ugyanakkor a vagyoni egyenlőtlenségek is tovább mélyültek.

Egyes nyugdíjasok kiemelkedően jó anyagi helyzetben vannak, miközben mások minimális mozgástérrel kénytelenek beosztani a tartalékaikat

– magyarázta a szakértő.

Ludwig szerint ebben az életszakaszban már nincs sok értelme a kortársakhoz viszonyítani a vagyont. Sokkal fontosabb annak reális felmérése, hogy a rendelkezésre álló bevételi források és a tervezett tőkekivonások elegendőek lesznek-e a nyugdíjas évek teljes idejére. "A pénzügyi siker már nem azon múlik, hogy mennyi pénzt sikerült félretenni. Sokkal inkább azon, hogy mennyire tudják összehangolni a felhalmozott vagyont a várható kiadásokkal, az adózási szempontokkal és a megfelelő tőkekivonási stratégiákkal" – hangsúlyozta.

A megtakarítási időszakból a felélési szakaszba történő átállás önmagában is komoly kihívást jelent. Ludwig emlékeztetett arra, hogy az emberek 30-40 éven át arra rendezkednek be, hogy gyűjtsék a tőkét és elhalasszák a fogyasztást. Ezt követően pedig szinte egyik napról a másikra kellene megfordítaniuk a stratégiájukat. A pénzügyi döntéseket ráadásul nehezítik az emelkedő egészségügyi költségek, a várható élettartam bizonytalansága, valamint a kiadások időbeli ingadozása is. Bár az amerikai állami nyugdíjrendszer kiszámítható jövedelemforrást jelent, önmagában nem fedez minden kiadást, miközben a privát nyugdíjszámlák kellő rugalmasságot biztosíthatnak a váratlan költségek és a piaci volatilitás kezeléséhez.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

