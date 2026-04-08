Itt a fordulat, beszakadt az olajár!

Masszív esésben vannak ma reggel az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán az utolsó pillanatban két hetes tűzszünet köt, amelynek egyik legfontosabb feltétele a Hormuzi-szoros megnyitása. A döntés azonnali és brutális reakciót váltott ki,
a WTI több mint 16 százalékkal 96 dollár közelébe esett, a Brent pedig 94 dollár közelébe zuhant, ezzel ismét lélektani, 100 dolláros szint alá került az olaj ára.
A piac lényegében percek alatt árazta ki a legrosszabb forgatókönyvet, vagyis azt, hogy a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala tartósan kiesik. A Hormuzi-szoroson a háború előtt a globális olajkínálat mintegy 20 százaléka haladt át, így annak lezárása példátlan ellátási sokkot jelentett volna.
Az elmúlt hetekben ez a kockázat hajtotta felfelé az árakat. A konfliktus február végi eszkalációja óta az olaj, a dízel és a repülőgép-üzemanyag ára is meredeken emelkedett, miközben egyre több elemző figyelmeztetett arra, hogy a fizikai piacon már most is komoly feszültségek vannak. A tankerforgalom akadozása, az iráni támadások kereskedelmi hajók ellen, valamint a biztosítási költségek elszállása mind hozzájárultak ahhoz, hogy a kínálati láncok sérülékennyé váljanak.
A mostani megállapodás azonban átmenetileg stabilizálhatja a helyzetet.
- Irán vállalta, hogy katonai koordináció mellett biztosítja a hajóforgalmat a szoroson,
- Donald Trump két hétre felfüggeszti az iráni infrastruktúra elleni támadásokat.
A háttérben pakisztáni közvetítés áll, amely időt próbál nyerni a végleges megállapodás kidolgozására.
Az olajpiac reakciója ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a problémák megoldódtak. A határidős árak esése inkább a kockázati prémium gyors leépülését tükrözi, miközben a fizikai piacon továbbra is nagy a feszültség. A nagy befektetési bankok és olajpiaci elemzők szerint a globális kínálat strukturálisan szűk, az OPEC+ tartja a kitermelését, miközben a geopolitikai kockázatok továbbra is magasak.
Ráadásul a háború eddigi hatásai még nem épültek be teljesen a globális gazdaságba. Az elmúlt hetek energiaár-emelkedése inflációs nyomást generált, különösen az üzemanyag- és szállítási költségeken keresztül. Még ha az olajár most csökken is, ezek a hatások késleltetve jelennek meg, miközben egyre erősödnek a növekedési aggodalmak is.
Az is fontos tényező, hogy a piaci szereplők mennyire bíznak a Hormuzi-szoros tényleges és tartós újranyitásában. A hajózási és biztosítási piacok csak fokozatosan normalizálódhatnak, és már egy kisebb incidens is elég lehet ahhoz, hogy újra megugorjanak az árak.
Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Nyakunkon a válság, szinte semmit se tehetünk
Ez Magyarországnak is fájhat.
Nem fizet osztalékot a Gránit Bank
Senkit nem érhet ez meglepetésként.
Elbukott a Hormuzi-szorosról szóló ENSZ-határozat
Oroszország és Kína megvétózta.
Trump üzenetet kapott: "adjon további két hét haladékot"
Az irániak is kaptak üzenetet.
Figyelmeztet az IMF: drasztikusan beszűkült a gazdaságpolitikai mozgástér
Ez nem a Covid-válság, akkor könnyebb volt a helyzet.
Drámai felhívás XIV. Leó pápától: elfogadhatatlan Trump fenyegetése
A konfliktus lezárását követeli az egyházfő.
A történelem legrosszabb időszakát hozta el Trump a veszélyeztetett fajok számára
Veszélyben van az 51 egyedet számláló bálnafaj is.
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Csokinagyhatalmak
Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HOLDBLOG.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.