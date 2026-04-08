Itt a fordulat, beszakadt az olajár!

Masszív esésben vannak ma reggel az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán az utolsó pillanatban két hetes tűzszünet köt, amelynek egyik legfontosabb feltétele a Hormuzi-szoros megnyitása. A döntés azonnali és brutális reakciót váltott ki,

a WTI több mint 16 százalékkal 96 dollár közelébe esett, a Brent pedig 94 dollár közelébe zuhant, ezzel ismét lélektani, 100 dolláros szint alá került az olaj ára.

A piac lényegében percek alatt árazta ki a legrosszabb forgatókönyvet, vagyis azt, hogy a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala tartósan kiesik. A Hormuzi-szoroson a háború előtt a globális olajkínálat mintegy 20 százaléka haladt át, így annak lezárása példátlan ellátási sokkot jelentett volna.

Az elmúlt hetekben ez a kockázat hajtotta felfelé az árakat. A konfliktus február végi eszkalációja óta az olaj, a dízel és a repülőgép-üzemanyag ára is meredeken emelkedett, miközben egyre több elemző figyelmeztetett arra, hogy a fizikai piacon már most is komoly feszültségek vannak. A tankerforgalom akadozása, az iráni támadások kereskedelmi hajók ellen, valamint a biztosítási költségek elszállása mind hozzájárultak ahhoz, hogy a kínálati láncok sérülékennyé váljanak.

A mostani megállapodás azonban átmenetileg stabilizálhatja a helyzetet.

Irán vállalta, hogy katonai koordináció mellett biztosítja a hajóforgalmat a szoroson, Donald Trump két hétre felfüggeszti az iráni infrastruktúra elleni támadásokat.

A háttérben pakisztáni közvetítés áll, amely időt próbál nyerni a végleges megállapodás kidolgozására.

Az olajpiac reakciója ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a problémák megoldódtak. A határidős árak esése inkább a kockázati prémium gyors leépülését tükrözi, miközben a fizikai piacon továbbra is nagy a feszültség. A nagy befektetési bankok és olajpiaci elemzők szerint a globális kínálat strukturálisan szűk, az OPEC+ tartja a kitermelését, miközben a geopolitikai kockázatok továbbra is magasak.

Ráadásul a háború eddigi hatásai még nem épültek be teljesen a globális gazdaságba. Az elmúlt hetek energiaár-emelkedése inflációs nyomást generált, különösen az üzemanyag- és szállítási költségeken keresztül. Még ha az olajár most csökken is, ezek a hatások késleltetve jelennek meg, miközben egyre erősödnek a növekedési aggodalmak is.

Az is fontos tényező, hogy a piaci szereplők mennyire bíznak a Hormuzi-szoros tényleges és tartós újranyitásában. A hajózási és biztosítási piacok csak fokozatosan normalizálódhatnak, és már egy kisebb incidens is elég lehet ahhoz, hogy újra megugorjanak az árak.

