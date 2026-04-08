  • Megjelenítés
Itt a fordulat, beszakadt az olajár!
Befektetés

Itt a fordulat, beszakadt az olajár!

Portfolio
Meredek eséssel reagált az olajpiac arra, hogy Irán a tűzszünet idejére biztosítja a Hormuzi-szoroson való áthaladást, így elhárult a globális ellátási sokk legsúlyosabb forgatókönyve. Bár a Brent és a WTI ára is 100 dollár alá zuhant, az elemzők szerint a piac továbbra is feszes, és a következő hetek kulcsfontosságúak lesznek abban, hogy tartós enyhülés vagy újabb árrobbanás jön.

Masszív esésben vannak ma reggel az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán az utolsó pillanatban két hetes tűzszünet köt, amelynek egyik legfontosabb feltétele a Hormuzi-szoros megnyitása. A döntés azonnali és brutális reakciót váltott ki,

a WTI több mint 16 százalékkal 96 dollár közelébe esett, a Brent pedig 94 dollár közelébe zuhant, ezzel ismét lélektani, 100 dolláros szint alá került az olaj ára.

A piac lényegében percek alatt árazta ki a legrosszabb forgatókönyvet, vagyis azt, hogy a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala tartósan kiesik. A Hormuzi-szoroson a háború előtt a globális olajkínálat mintegy 20 százaléka haladt át, így annak lezárása példátlan ellátási sokkot jelentett volna.

Az elmúlt hetekben ez a kockázat hajtotta felfelé az árakat. A konfliktus február végi eszkalációja óta az olaj, a dízel és a repülőgép-üzemanyag ára is meredeken emelkedett, miközben egyre több elemző figyelmeztetett arra, hogy a fizikai piacon már most is komoly feszültségek vannak. A tankerforgalom akadozása, az iráni támadások kereskedelmi hajók ellen, valamint a biztosítási költségek elszállása mind hozzájárultak ahhoz, hogy a kínálati láncok sérülékennyé váljanak.

Még több Befektetés

A mostani megállapodás azonban átmenetileg stabilizálhatja a helyzetet.

  1. Irán vállalta, hogy katonai koordináció mellett biztosítja a hajóforgalmat a szoroson,
  2. Donald Trump két hétre felfüggeszti az iráni infrastruktúra elleni támadásokat.

A háttérben pakisztáni közvetítés áll, amely időt próbál nyerni a végleges megállapodás kidolgozására.

Az olajpiac reakciója ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a problémák megoldódtak. A határidős árak esése inkább a kockázati prémium gyors leépülését tükrözi, miközben a fizikai piacon továbbra is nagy a feszültség. A nagy befektetési bankok és olajpiaci elemzők szerint a globális kínálat strukturálisan szűk, az OPEC+ tartja a kitermelését, miközben a geopolitikai kockázatok továbbra is magasak.

Ráadásul a háború eddigi hatásai még nem épültek be teljesen a globális gazdaságba. Az elmúlt hetek energiaár-emelkedése inflációs nyomást generált, különösen az üzemanyag- és szállítási költségeken keresztül. Még ha az olajár most csökken is, ezek a hatások késleltetve jelennek meg, miközben egyre erősödnek a növekedési aggodalmak is.

Az is fontos tényező, hogy a piaci szereplők mennyire bíznak a Hormuzi-szoros tényleges és tartós újranyitásában. A hajózási és biztosítási piacok csak fokozatosan normalizálódhatnak, és már egy kisebb incidens is elég lehet ahhoz, hogy újra megugorjanak az árak.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

PR cikk

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility