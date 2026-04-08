Itt a legújabb AI modell a Metától - Száguld az árfolyam

Új szintre lépne az AI-versenyben a Meta, ami bemutatta Muse Spark nevű mesterséges intelligencia modelljét. Ez az első jelentős fejlesztés azóta, hogy a cég közel 14,3 milliárd dolláros befektetéssel megszerezte a Alexandr Wang vezette Scale AI-t, és létrehozta saját AI fejlesztő központját.
A Muse Spark a Meta új generációs modellcsaládjának első tagja, amelyet a Superintelligence Labs fejlesztett. A vállalat az elmúlt kilenc hónapban teljesen újraépítette AI infrastruktúráját, és a most bemutatott modell ennek az alapja. A hangsúly nem a csúcsteljesítményen van, hanem azon, hogy a rendszer gyors, hatékony és széles körben használható legyen, miközben képes komplex problémák megoldására is, például tudományos vagy egészségügyi kérdésekben.
A lépés egyértelműen stratégiai kényszerből született. A Meta korábbi modelljei nem tudtak áttörést elérni, miközben a versenytársak jelentősen előreléptek. Az OpenAI és az Anthropic együtt már több mint ezer milliárd dolláros értékeltséget képviselnek, miközben a Google Gemini rendszere gyorsan terjed a felhasználók körében. A Meta így kénytelen új irányt venni, és ismét pozíciót fogni egy olyan piacon, amelynek mérete a következő években robbanásszerűen nőhet.
A generatív AI piac értéke 2025-ben még körülbelül 22 milliárd dollár volt, de 2033-ra közel 325 milliárd dollárra nőhet, ami éves szinten több mint 40 százalékos bővülést jelent. Ez magyarázza, hogy a Meta miért emeli drasztikusan a beruházásait, a cég 2026-ban 115 és 135 milliárd dollár közötti összeget költhet AI infrastruktúrára, ami közel duplája az előző évinek.
A Muse Spark egyik kulcseleme, hogy kisebb méret mellett is versenyképes teljesítményt nyújt, miközben jóval kevesebb számítási kapacitást igényel, mint a korábbi modellek. A Meta szerint ez lehet a skálázható AI fejlesztés egyik kulcsa, hiszen a költségek csökkentése mellett is megmarad a funkcionalitás.
A modell nemcsak technológiai, hanem üzleti szempontból is fontos. A Meta új bevételi forrást próbál kiépíteni azzal, hogy API-n keresztül hozzáférést ad a fejlesztőknek a rendszerhez. Egyelőre csak kiválasztott partnerek használhatják a szolgáltatást, de a későbbiekben fizetős formában szélesebb körben is elérhetővé válhat.
A Muse Spark fokozatosan beépül a Meta ökoszisztémájába is, megjelenik a Meta AI alkalmazásban, valamint a Facebook, az Instagram, a WhatsApp és a Messenger felületein. Emellett a Ray-Ban okosszemüvegekben és egy új videós funkcióban is szerepet kap majd.
A felhasználók különböző módok között válthatnak majd attól függően, hogy egyszerű vagy komplex feladatot szeretnének megoldani. Egy fejlettebb mód például több AI-ügynök párhuzamos működésével próbál mélyebb elemzést adni, míg egy másik mód vásárlási döntésekben segíthet.
A mai bejelentésre közel 9 százalékot emelkedett a Meta részvényárfolyama, idén még ezzel együtt is 5 százalék mínuszban áll.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Beperelték a norvég Telenort mert "nem védte meg ügyfeleit egy autoriter rezsimmel szemben"
Precedensértékű lenne, ha elmarasztalnák a céget.
Eldurvult a varjúhelyzet a Balatonnál
Az önkormányzat nem tud mit tenni egyelőre.
Saját részvényeket vásárol a Waberer’s, már el is indult a program
19,3 millió forintért vett részvényeket a vállalat.
Váratlan veszély leselkedik a fürdőzőkre: ezrével érkeznek a ragadozók a zavaros vízben
Jót akartak, de vannak mellékhatások.
Itt a bejelentés: 132 millió eurós gigaberuházással kebelez be külföldi bevásárlóközpontokat a Shopper Park Plus
Továbbbi lengyel és cseh kiskereskedelmi ingatlanokkal bővíti portfólióját a tőzsdei cég.
Baj van a Hormuzi-szorosnál: lehet, hogy mindenkit átvert Irán
Teherán nem enged át senkit, Izraelre mutogatnak.
Jön minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése, Elon Musk történelmet írhat
Megnéztük, mi van a hype mögött.
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá
Lélegzetvételnyi időhöz jutottak a piacok.
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Lecserélnéd a régit, vagy az elsőt vennéd? Ezek a legolcsóbb autóhitelek 2026 tavaszán
A tavasz beköszöntével nemcsak a természet, hanem a használtautó-piac is felébred. Ez az az időszak, amikor a legtöbb fiatal a friss jogosítvány mellé elkezdi nézegetni az első saját autój
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá
Lélegzetvételnyi időhöz jutottak a piacok.
Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!