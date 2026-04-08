Itt a legújabb AI modell a Metától - Száguld az árfolyam

Új mesterséges intelligencia modellt mutatott be a Meta, amellyel vissza akar kapaszkodni az AI-verseny élmezőnyébe az OpenAI és a Google mögött. A Muse Spark nem a legerősebb modell akar lenni, hanem gyors és hatékony alap, amelyre a cég új üzleti modellt is építene, írja a CNBC.

Új szintre lépne az AI-versenyben a Meta, ami bemutatta Muse Spark nevű mesterséges intelligencia modelljét. Ez az első jelentős fejlesztés azóta, hogy a cég közel 14,3 milliárd dolláros befektetéssel megszerezte a Alexandr Wang vezette Scale AI-t, és létrehozta saját AI fejlesztő központját.

A Muse Spark a Meta új generációs modellcsaládjának első tagja, amelyet a Superintelligence Labs fejlesztett. A vállalat az elmúlt kilenc hónapban teljesen újraépítette AI infrastruktúráját, és a most bemutatott modell ennek az alapja. A hangsúly nem a csúcsteljesítményen van, hanem azon, hogy a rendszer gyors, hatékony és széles körben használható legyen, miközben képes komplex problémák megoldására is, például tudományos vagy egészségügyi kérdésekben.

A lépés egyértelműen stratégiai kényszerből született. A Meta korábbi modelljei nem tudtak áttörést elérni, miközben a versenytársak jelentősen előreléptek. Az OpenAI és az Anthropic együtt már több mint ezer milliárd dolláros értékeltséget képviselnek, miközben a Google Gemini rendszere gyorsan terjed a felhasználók körében. A Meta így kénytelen új irányt venni, és ismét pozíciót fogni egy olyan piacon, amelynek mérete a következő években robbanásszerűen nőhet.

A generatív AI piac értéke 2025-ben még körülbelül 22 milliárd dollár volt, de 2033-ra közel 325 milliárd dollárra nőhet, ami éves szinten több mint 40 százalékos bővülést jelent. Ez magyarázza, hogy a Meta miért emeli drasztikusan a beruházásait, a cég 2026-ban 115 és 135 milliárd dollár közötti összeget költhet AI infrastruktúrára, ami közel duplája az előző évinek.

A Muse Spark egyik kulcseleme, hogy kisebb méret mellett is versenyképes teljesítményt nyújt, miközben jóval kevesebb számítási kapacitást igényel, mint a korábbi modellek. A Meta szerint ez lehet a skálázható AI fejlesztés egyik kulcsa, hiszen a költségek csökkentése mellett is megmarad a funkcionalitás.

A modell nemcsak technológiai, hanem üzleti szempontból is fontos. A Meta új bevételi forrást próbál kiépíteni azzal, hogy API-n keresztül hozzáférést ad a fejlesztőknek a rendszerhez. Egyelőre csak kiválasztott partnerek használhatják a szolgáltatást, de a későbbiekben fizetős formában szélesebb körben is elérhetővé válhat.

A Muse Spark fokozatosan beépül a Meta ökoszisztémájába is, megjelenik a Meta AI alkalmazásban, valamint a Facebook, az Instagram, a WhatsApp és a Messenger felületein. Emellett a Ray-Ban okosszemüvegekben és egy új videós funkcióban is szerepet kap majd.

A felhasználók különböző módok között válthatnak majd attól függően, hogy egyszerű vagy komplex feladatot szeretnének megoldani. Egy fejlettebb mód például több AI-ügynök párhuzamos működésével próbál mélyebb elemzést adni, míg egy másik mód vásárlási döntésekben segíthet.

A mai bejelentésre közel 9 százalékot emelkedett a Meta részvényárfolyama, idén még ezzel együtt is 5 százalék mínuszban áll.

