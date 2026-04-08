Itt az éles reakció az iráni fegyverszünetre - Bezuhantak ezek a részvények
Az iráni fegyverszünet hírére valósággal beszakadt az olaj ára, a mai európai piacnyitást követően pedig a kontinens energiavállalatainak is nagyot esett az árfolyama.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Az iráni deeszkaláció hatására a Brent nyersolaj jegyzése több mint 13 százalékot zuhant és hordónként jóval 100 dollár alá került, de az európai gázárak is meredeken beestek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A fentiek ismeretében nem különösebben meglepő, hogy

nagy eséssel indítják a mai napot a fontosabb európai olajcégek árfolyamai:

a Shell 6,7 százalékkal került lejjebb, a BP eközben 8,2 százalékkal, az Eni pedig 6,5 százalékkal.

A régiós olajcégeket sem kímélik, a Mol jelenleg 2 százalékos mínuszban van, az Orlen árfolyama eközben 9 százalékot esett, az OMV pedig 4,6 százalékkal került lejjebb.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

