Itt az éles reakció az iráni fegyverszünetre - Bezuhantak ezek a részvények

Az iráni deeszkaláció hatására a Brent nyersolaj jegyzése több mint 13 százalékot zuhant és hordónként jóval 100 dollár alá került, de az európai gázárak is meredeken beestek.

A fentiek ismeretében nem különösebben meglepő, hogy

nagy eséssel indítják a mai napot a fontosabb európai olajcégek árfolyamai:

a Shell 6,7 százalékkal került lejjebb, a BP eközben 8,2 százalékkal, az Eni pedig 6,5 százalékkal.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A régiós olajcégeket sem kímélik, a Mol jelenleg 2 százalékos mínuszban van, az Orlen árfolyama eközben 9 százalékot esett, az OMV pedig 4,6 százalékkal került lejjebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

