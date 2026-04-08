Kilőttek az utazási részvények, zsákolják a légitársaságok papírjait

A befektetők gyorsan átárazták az energiaellátás megbénulásának és az üzemanyagárak elszabadulásának veszélyét. Ennek hatására látványos hangulatjavulás bontakozott ki a részvénypiacokon. A Stoxx 600 index 3,4 százalékos pluszban van,
ezen belül a legjobban a turisztikai és szabadidős szektor alindexe teljesít, közel 7 százalékos ralival.
A ralit a nyersolaj árának zuhanása segíti, a Brent jelenleg 13,3 százalékos mínuszban van.
Mivel a légitársaságok költségeinek egyik legjelentősebb részét a kerozin teszi ki, az olajár csökkenése azonnal javítja a profitkilátásokat. Az elmúlt hetekben a szektort még komoly aggodalmak nyomasztották. A Ryanair és az európai légitársaságokat tömörítő szakmai szervezet is figyelmeztetést adott ki. Eszerint egy elhúzódó fegyveres konfliktus kerozinhiányt, járatritkításokat és megugró jegyárakat eredményezhetne a nyári szezonban. A tűzszünet híre azonban érdemben enyhítette ezt a nyomást.
- A Wizz Air 14,3 százalékot,
- a Ryanair 8,5 százalékot,
- a Lufthansa 10,5 százalékot,
- az Air France pedig 13,5 százalékot ralizott.
Az utazási szektor további részvényei közül
- a TUI 11,2 százalékot,
- az Accor 8,1 százalékot,
- az InterContinental Hotels Group pedig 6,5 százalékot emelkedett.
A fellélegzés ellenére korai lenne azt állítani, hogy a szektor minden nehézségen túljutott. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) felhívta a figyelmet a közel-keleti finomítók sérüléseire. Ezek miatt a repülőgép-üzemanyag ellátásának teljes helyreállása még a tengerszoros újranyitása esetén is hónapokba telhet.
