Kilőttek az utazási részvények, zsákolják a légitársaságok papírjait

A befektetők gyorsan átárazták az energiaellátás megbénulásának és az üzemanyagárak elszabadulásának veszélyét. Ennek hatására látványos hangulatjavulás bontakozott ki a részvénypiacokon. A Stoxx 600 index 3,4 százalékos pluszban van,

ezen belül a legjobban a turisztikai és szabadidős szektor alindexe teljesít, közel 7 százalékos ralival.

A ralit a nyersolaj árának zuhanása segíti, a Brent jelenleg 13,3 százalékos mínuszban van.

Mivel a légitársaságok költségeinek egyik legjelentősebb részét a kerozin teszi ki, az olajár csökkenése azonnal javítja a profitkilátásokat. Az elmúlt hetekben a szektort még komoly aggodalmak nyomasztották. A Ryanair és az európai légitársaságokat tömörítő szakmai szervezet is figyelmeztetést adott ki. Eszerint egy elhúzódó fegyveres konfliktus kerozinhiányt, járatritkításokat és megugró jegyárakat eredményezhetne a nyári szezonban. A tűzszünet híre azonban érdemben enyhítette ezt a nyomást.

A Wizz Air 14,3 százalékot,

a Ryanair 8,5 százalékot,

a Lufthansa 10,5 százalékot,

az Air France pedig 13,5 százalékot ralizott.

Az utazási szektor további részvényei közül

a TUI 11,2 százalékot,

az Accor 8,1 százalékot,

az InterContinental Hotels Group pedig 6,5 százalékot emelkedett.

A fellélegzés ellenére korai lenne azt állítani, hogy a szektor minden nehézségen túljutott. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) felhívta a figyelmet a közel-keleti finomítók sérüléseire. Ezek miatt a repülőgép-üzemanyag ellátásának teljes helyreállása még a tengerszoros újranyitása esetén is hónapokba telhet.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ