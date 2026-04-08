Megnyomták a pánikgombot: tonnaszámra zúdítják a piacra az aranyat

A Metals Focus tanácsadó cég hivatalos adatokon alapuló elemzése szerint a Török Köztársaság Központi Bankja (CBRT) február 27. és március 27. között 52 tonna aranyat értékesített. Ezzel a nettó aranytartaléka 440 tonnára, azaz több mint kétéves mélypontra csökkent. Emellett a jegybank mintegy 79 tonnára vonatkozó aranyswap-ügyletet is kötött. Ennek keretében aranytömböket helyezett ki, tovább növelve a piacon elérhető kínálatot. Az eladások és a csereügyletek együttes értéke a jelenlegi árakon számolva közel 20 milliárd dollárt tesz ki.
Az eladások üteme március végére felgyorsult: az utolsó héten önmagában 31 tonna arany került a piacra. Uğur Gürses, a CBRT aranytartalék-kezelési osztályának korábbi munkatársa szerint a lépés mögött a dollarlikviditás iránti megnövekedett igény állt, mivel a jegybank a tartalékainak 60-70 százalékát aranyban tartotta.
Gürses úgy véli, hogy 50 tonnányi arany piacra kerülése jelentős hatást gyakorolhat az árakra. Hozzátette ugyanakkor, hogy a bank jelenleg már elegendő likviditással rendelkezik, így nincs azonnali szüksége további eladásokra.
A jegybanki eladások meghatározó tényezői voltak a márciusi 11,5 százalékos aranyáresésnek, amely az elmúlt 18 év legrosszabb hónapjának számít. Az arany árfolyama a januári, trójai unciánkénti 5500 dollárt meghaladó csúcsról nagyjából 4650 dollárra esett vissza. "A jegybanki eladások jelentik a domináns mozgatórugót az elmúlt hetek ezer dolláros áresése mögött" - mondta Nicky Shiels, az MKS Pamp elemzője. Hozzátette: a piac eddig a jegybankokra mint természetes vevőkre tekintett, de a friss adatok és a hivatalos nyilatkozatok egyértelműen cáfolják ezt a feltételezést.
Az aranyértékesítés azonban nem kizárólag török jelenség. Oroszország januárban és februárban 15 tonnát adott el. Emellett Lengyelország jegybankelnöke az aranytartalékok értékesítését javasolta a védelmi kiadások finanszírozása céljából, bár a kormány ezt végül elutasította. A piaci szereplők szerint további eladásokra lehet számítani az energiaválság által sújtott olajimportőr országok, például India, illetve a jelentős aranytartalékokkal rendelkező közép-ázsiai államok részéről. Törökország nettó nemzetközi devizatartalékai egyébként az iráni háború kitörése óta csaknem a felére, 46 milliárd dollárra csökkentek.
Ugyanakkor nem minden jegybank csökkenti az aranykitettségét. A Kínai Népbank márciusban 160 ezer trójai unciát vásárolt, ami több mint egyéves csúcsot jelent a havi vásárlások tekintetében. A World Gold Council ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős vezetője, Fan Saokaj szerint a felgyorsult kínai vásárlások az alacsonyabb árak kihasználásának szándékát tükrözhetik. "A jegybankok mindkét oldalon aktívan jelen vannak az arany mostani ármozgásában. Az arany iránti érdeklődés az elmúlt hónapokban megnőtt, de ez a folyamat mindkét irányban érvényesül" - fogalmazott a szakember.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
