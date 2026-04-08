Nem fizet osztalékot az STRT Holding, inkább növekedésre tartalékol

Nem fizet osztalékot a 2025-ös eredmény után az STRT Holding, a nyereséget teljes egészében eredménytartalékba helyezné. Emellett az igazgatóság új felhatalmazást kér, amely alapján közel egy éven át akár 1,5 milliárd forintos tőkeemelést is végrehajthat, derül ki a közgyűlési határozati javaslatokból.

Az STRT Holding április 29-én tart közgyűlést, ahol a részvényesek többek között az eredmény felhasználásáról és a jövőbeni tőkeemelési lehetőségekről is határoznak.

Az igazgatóság javaslata szerint a társaság a 2025-ös üzleti év után nem fizet osztalékot, hanem a teljes adózott eredményt az eredménytartalékba helyezi.

Ez a lépés azt jelzi, hogy a vállalat a rendelkezésre álló forrásokat nem közvetlen részvényesi kifizetésre, hanem a működés finanszírozására és a jövőbeni növekedési lehetőségek megalapozására kívánja fordítani.

A másik kulcstéma az alaptőke-emelési felhatalmazás megújítása. A jelenlegi felhatalmazás 2026. május 31-én lejár, ezért az igazgatóság azt kezdeményezi, hogy a közgyűlés 2026. június 1-jétől 2027. április 30-ig ismét adjon lehetőséget tőkeemelésre.

A javaslat szerint a társaság alaptőkéje legfeljebb 1,5 milliárd forinttal növelhető, egy vagy több lépésben.

Az igazgatóság a felhatalmazás alapján minden olyan kérdésben dönthetne, amely egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozik, és kizárólag „A” sorozatú törzsrészvények kibocsátásával hajthatna végre tőkeemelést. A kibocsátási ár minimuma a részvények névértéke lenne, és a társaság választhatna zártkörű vagy nyilvános kibocsátás között is.

Az STRT árfolyama idén 13 százalékot esett.

