Saját részvényeket vásárol a Waberer’s, már el is indult a program

Elindította sajátrészvény-visszavásárlási programját a Waberer’s, amelynek keretében eddig 4.144 darab részvényt vásárolt közel 19,3 millió forint értékben. A program célja a részvényalapú ösztönzési rendszer kiszolgálása.

Frissítette a saját részvényekre vonatkozó tájékoztatását a Waberer’s, miután a társaság április elején elindította visszavásárlási programját. A cég igazgatósága korábban még arról számolt be, hogy a 2025. áprilisi közgyűlési felhatalmazás ellenére nem történt saját részvény vásárlás, ez azonban április 1-jével megváltozott.

A társaság ekkor jelentette be, hogy legfeljebb 200 millió forint értékben indít visszavásárlási programot, amelynek célja a részvényalapú ösztönzési rendszer működtetéséhez szükséges papírok biztosítása. A program 2026. április 1. és június 30. között fut, és a társaság folyamatosan tájékoztatja a befektetőket a tranzakciókról.

A Waberer’s április 8-ig összesen 4.144 darab saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, mintegy 19,3 millió forint értékben. A megszerzett részvények névértéke összesen 1.450,4 euró, és az alaptőkéhez viszonyított arányuk 0,023 százalék.

A tranzakciókat követően a társaság teljes saját részvényállománya 218.843 darabra emelkedett, ami az alaptőke 1,24 százalékának felel meg.

A fejlemények miatt módosult a közgyűlés elé terjesztett határozati javaslat is, amely immár a saját részvények megszerzéséről szóló igazgatósági tájékoztatás tudomásulvételére vonatkozik. A lépés illeszkedik a társaság ösztönzési politikájába, és egyben jelzi, hogy a korábban megszerzett felhatalmazást aktívan elkezdték kihasználni.

A Waberer's részvényárfolyama ma 2,6 százalékot emelkedett, idén viszont 9,7 százalékot esett.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ