Sztrájk jön a Lufthansánál, pont a legforgalmasabb napon

Sztrájkba lép a Lufthansa kabinszemélyzete pénteken Frankfurtban és Münchenben, ami komoly fennakadásokat okozhat a húsvéti utazási csúcs közepén. A munkabeszüntetés hátterében hónapok óta elakadt bértárgyalások állnak, írja a Bloomberg.

A Deutsche Lufthansa újabb komoly működési kihívással néz szembe, miután a kabinszemélyzet sztrájkot hirdetett meg április 10-re a két legnagyobb német repülőtéren, Frankfurtban és Münchenben.

A munkabeszüntetés éjfél után egy perccel kezdődik és este tíz óráig tart, így gyakorlatilag egy teljes napra megbéníthatja az induló járatok jelentős részét.

Az akciót a UFO szakszervezet szervezi, amely szerint a döntés hónapok óta tartó, eredménytelen tárgyalások után született meg. A szervezet állítása szerint a légitársaság eddig nem tett olyan ajánlatot, amely alkalmas lett volna érdemi egyeztetésekre, ezért a konfliktus eszkalálódott. A sztrájkot a tagság elsöprő többséggel támogatta, a résztvevők 94 százaléka voksolt az akció mellett.

A munkabeszüntetés időzítése különösen érzékeny, mivel a húsvéti időszak a légiközlekedés egyik legforgalmasabb periódusa, amikor sok utas tér vissza szabadságáról. A szakszervezet elismerte, hogy az intézkedés kellemetlenséget okoz az utazóknak, ugyanakkor a felelősséget a Lufthansa vezetésére hárítja, amely szerintük elkerülhette volna a helyzetet.

A mostani sztrájk egy szélesebb, az év eleje óta tartó munkaügyi feszültségsorozat része. A Lufthansát korábban pilótasztrájkok is sújtották, amelyek járatok százait érintették, miközben a légitársaság a geopolitikai feszültségek miatt amúgy is nehezebb működési környezetben próbál helytállni.

A pénteki leállás így nemcsak operatív, hanem reputációs és pénzügyi kockázatot is jelent a társaság számára, különösen egy olyan időszakban, amikor az utazási kereslet magas, és a verseny a légitársaságok között továbbra is erős.

Címlapkép forrása: Carsten Koall/picture alliance via Getty Images

