Sztrájk jön a Lufthansánál, pont a legforgalmasabb napon

A Deutsche Lufthansa újabb komoly működési kihívással néz szembe, miután a kabinszemélyzet sztrájkot hirdetett meg április 10-re a két legnagyobb német repülőtéren, Frankfurtban és Münchenben.
A munkabeszüntetés éjfél után egy perccel kezdődik és este tíz óráig tart, így gyakorlatilag egy teljes napra megbéníthatja az induló járatok jelentős részét.
Az akciót a UFO szakszervezet szervezi, amely szerint a döntés hónapok óta tartó, eredménytelen tárgyalások után született meg. A szervezet állítása szerint a légitársaság eddig nem tett olyan ajánlatot, amely alkalmas lett volna érdemi egyeztetésekre, ezért a konfliktus eszkalálódott. A sztrájkot a tagság elsöprő többséggel támogatta, a résztvevők 94 százaléka voksolt az akció mellett.
A munkabeszüntetés időzítése különösen érzékeny, mivel a húsvéti időszak a légiközlekedés egyik legforgalmasabb periódusa, amikor sok utas tér vissza szabadságáról. A szakszervezet elismerte, hogy az intézkedés kellemetlenséget okoz az utazóknak, ugyanakkor a felelősséget a Lufthansa vezetésére hárítja, amely szerintük elkerülhette volna a helyzetet.
A mostani sztrájk egy szélesebb, az év eleje óta tartó munkaügyi feszültségsorozat része. A Lufthansát korábban pilótasztrájkok is sújtották, amelyek járatok százait érintették, miközben a légitársaság a geopolitikai feszültségek miatt amúgy is nehezebb működési környezetben próbál helytállni.
A pénteki leállás így nemcsak operatív, hanem reputációs és pénzügyi kockázatot is jelent a társaság számára, különösen egy olyan időszakban, amikor az utazási kereslet magas, és a verseny a légitársaságok között továbbra is erős.
Címlapkép forrása: Carsten Koall/picture alliance via Getty Images
Beperelték a norvég Telenort mert "nem védte meg ügyfeleit egy autoriter rezsimmel szemben"
Precedensértékű lenne, ha elmarasztalnák a céget.
Eldurvult a varjúhelyzet a Balatonnál
Az önkormányzat nem tud mit tenni egyelőre.
Saját részvényeket vásárol a Waberer’s, már el is indult a program
19,3 millió forintért vett részvényeket a vállalat.
Váratlan veszély leselkedik a fürdőzőkre: ezrével érkeznek a ragadozók a zavaros vízben
Jót akartak, de vannak mellékhatások.
Itt a bejelentés: 132 millió eurós gigaberuházással kebelez be külföldi bevásárlóközpontokat a Shopper Park Plus
Továbbbi lengyel és cseh kiskereskedelmi ingatlanokkal bővíti portfólióját a tőzsdei cég.
Baj van a Hormuzi-szorosnál: lehet, hogy mindenkit átvert Irán
Teherán nem enged át senkit, Izraelre mutogatnak.
Jön minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése, Elon Musk történelmet írhat
Megnéztük, mi van a hype mögött.
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá
Lélegzetvételnyi időhöz jutottak a piacok.
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Lecserélnéd a régit, vagy az elsőt vennéd? Ezek a legolcsóbb autóhitelek 2026 tavaszán
A tavasz beköszöntével nemcsak a természet, hanem a használtautó-piac is felébred. Ez az az időszak, amikor a legtöbb fiatal a friss jogosítvány mellé elkezdi nézegetni az első saját autój
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá
Lélegzetvételnyi időhöz jutottak a piacok.
Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!