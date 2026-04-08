Tépik az OTP-t Donald Trump bejelentése után

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Világszerte emelkednek a tőzsdék, miután Donald Trump bejelentette, hogy kéthetes tűzszünet született Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között. Az Egyesült Államok erre az időszakra felfüggeszti a bombatámadásokat az iszlám köztársaság ellen, és Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.
A bejelentés hatására nagy rali alakult ki a piacokon, beleérve a magyar tőzsdét is, ahol az OTP vezeti az emelkedést a blue chipeknél.
A bankpapír közel 6 százalékos pluszban is volt a nyitást követően, mielőtt 3,9 százalékra mérséklődött az emelkedés mértéke.
A forgalom átlag feletti, jelenleg 5,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a bank részvényei, ami többszöröse a második legforgalmasabb magyar papírnak számító Richternek (390 millió forint).
Az OTP árfolyamát az is segíti, hogy az elmúlt hetekben látott a beszűkülésből felfelé tört ki az árfolyam. Ennek részleteiről, illetve a papír technikai képéről ebben a cikkünkben írtunk.
Egyedinek azonban nem mondható az OTP ralija, gyarkolatilag kivétel nélkül jelentős emelkedésben vannak a régiós bankrészvények az iráni eseményeket követően.
A nagybankoknál még jelentősebb rali látható egyes részvényekben, a SocGen például közel 10 százalékot ment, de bőven láthatók 7-8 százalékos emelkedések is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
