Tépik az OTP-t Donald Trump bejelentése után
Tépik az OTP-t Donald Trump bejelentése után

Globális risk-on hangulat alakult ki a piacokon az iráni tűzszünetről szóló bejelentést követően, amelyből a magyar tőzsde is profitál. A hazai piacon az OTP vezeti az emelkedés a blue chipek között, de a bankpapírok egész Európában raliznak.

Világszerte emelkednek a tőzsdék, miután Donald Trump bejelentette, hogy kéthetes tűzszünet született Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között. Az Egyesült Államok erre az időszakra felfüggeszti a bombatámadásokat az iszlám köztársaság ellen, és Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. 

A bejelentés hatására nagy rali alakult ki a piacokon, beleérve a magyar tőzsdét is, ahol az OTP vezeti az emelkedést a blue chipeknél.

A bankpapír közel 6 százalékos pluszban is volt a nyitást követően, mielőtt 3,9 százalékra mérséklődött az emelkedés mértéke.

A forgalom átlag feletti, jelenleg 5,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a bank részvényei, ami többszöröse a második legforgalmasabb magyar papírnak számító Richternek (390 millió forint).

Az OTP árfolyamát az is segíti, hogy az elmúlt hetekben látott a beszűkülésből felfelé tört ki az árfolyam. Ennek részleteiről, illetve a papír technikai képéről ebben a cikkünkben írtunk.

Egyedinek azonban nem mondható az OTP ralija, gyarkolatilag kivétel nélkül jelentős emelkedésben vannak a régiós bankrészvények az iráni eseményeket követően.

A nagybankoknál még jelentősebb rali látható egyes részvényekben, a SocGen például közel 10 százalékot ment, de bőven láthatók 7-8 százalékos emelkedések is.

