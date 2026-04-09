A Kia is visszavágta az elektromos autós céljait

A Kia 2030-ra már nem 1,26 millió, hanem 1 millió elektromos jármű értékesítésével számol, ami több mint húszszázalékos visszavágást jelent a korábbi célhoz képest.

A döntés mögött egyértelműen a globális EV kereslet megtorpanása áll, amelyet tovább súlyosbított, hogy az Egyesült Államok megszüntette az elektromos autókhoz kapcsolódó támogatások egy részét.

A vállalat nemcsak az elektromos szegmensben lett óvatosabb, hanem összességében is visszavett a növekedési tervekből.

A teljes járműeladási célt 4,19 millióról 4,13 millió darabra csökkentette 2030-ra, ami azt jelzi, hogy a menedzsment általában is lassuló piaci dinamikára készül.

A stratégiai korrekció azonban nem jelent visszalépést a technológiai fejlesztésekben. A Kia ugyanis egy új irányba is elmozdul,

2029-től humanoid robotokat állít munkába amerikai, georgiai üzemében.

A tervek szerint az Atlas robotok, amiket a Boston Dynamics fejlesztett, a gyártási folyamatok egy részét vehetik át.

A humanoid robotok megjelenése nemcsak technológiai érdekesség, hanem potenciálisan komoly versenyelőnyt is jelenthet azoknak a cégeknek, amelyek elsőként tudják ipari léptékben integrálni őket.

Címlapkép forrása: Sjoerd van der Wal/Getty Images

