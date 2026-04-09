Állami mentőöv jöhet a kínai légitársaságoknak az olajsokk miatt

A kínai kormány több eszközt is mérlegel annak érdekében, hogy enyhítse az állami légitársaságokra nehezedő nyomást, miután az iráni háború nyomán megugró olajárak jelentősen növelték az üzemanyagköltségeket. A Bloomberg értesülései szerint a döntéshozók támogatások, kedvezményes adózási feltételek és államilag támogatott, alacsony kamatozású hitelek bevezetését is fontolgatják, de akár iparági konszolidáció, összeolvadások is napirendre kerülhetnek.
A tárgyalások egyelőre előkészítő szakaszban vannak, konkrét döntések még nem születtek, és a hatóságok és az érintett vállalatok sem kommentálták hivatalosan a terveket. Az azonban egyértelmű, hogy az ágazat helyzete ismét romlott, miközben a légitársaságok még mindig nem tudtak teljesen kilábalni a koronavírus-járvány okozta válságból.
A három legnagyobb kínai légitársaság, az Air China, a China Eastern Airlines és a China Southern Airlines összesen 209 milliárd jüan veszteséget halmozott fel 2020 és 2025 között.
A három közül csak a China Southern tudott egyetlen évben nyereséget felmutatni ebben az időszakban.
Az ágazat pénzügyi helyzete már a mostani olajár-emelkedés előtt is törékeny volt. A társaságok jelentős adósságállománnyal működnek, a nettó adósság és saját tőke aránya meghaladta a 200 százalékot 2025 végén, ami régiós összevetésben is magasnak számít. Ezzel párhuzamosan a kínai légitársaságok jellemzően nem alkalmaznak jelentős üzemanyag-hedging stratégiákat, így különösen kitettek a hirtelen ármozgásoknak.
Az olajárak emelkedése közvetlenül érinti a szektort, mivel az üzemanyag a légitársaságok egyik legnagyobb költségtétele. A közelmúltban a nyersolaj ára ismét 90 dollár fölé emelkedett hordónként, ami gyorsan rontja a működési eredményeket, különösen olyan környezetben, ahol az erős verseny miatt a jegyárakat nehéz hasonló mértékben emelni.
Nem először nyúl az állam az ágazat megsegítéséhez. A koronavírus-járvány idején Kína több tízmilliárd dollárnyi támogatást biztosított a légitársaságok számára, többek között kedvezményes hitelekkel, díjkedvezményekkel és veszteséges belföldi járatok finanszírozásával. Az elmúlt évtizedben a három nagy szereplő több mint 120 milliárd jüan állami támogatást kapott, ami jelentősen hozzájárult az iparág gyors bővüléséhez, ugyanakkor túlkínálathoz és erős árversenyhez is vezetett.
