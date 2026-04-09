Egy visszavont tanulmány borzolja a kedélyeket, a biztosítókat is utolérték a magánhitelpiac miatti félelmek

A helyzet pikantériáját egy 2024-ben publikált, majd rejtélyes módon visszavont tanulmány adja. Az összes amerikai tagállam biztosításfelügyeletét tömörítő NAIC (National Association of Insurance Commissioners) tőkepiaci elemzői feltárták, hogy
a biztosítók magánpiaci hitelportfólióihoz rendelt hitelminősítések rendszeresen túlértékeltek.
A szervezet tavaly májusban levette honlapjáról a jelentést. Ezt azzal indokolták, hogy "pontosítani kell az eredményeket", de az anyag azóta sem került vissza. Az NAIC közleménye szerint a tanulmány korlátozott adatmintán alapult, és fennállt a félreértelmezés veszélye.
A tanulmány 109 olyan nem nyilvános hitelminősítést (private letter rating) vizsgált meg, amelyet a biztosítók 2023-ban nyújtottak be az NAIC-nak. Ezeket az eszközöket a szervezet saját elemzői korábban már értékelték. A 109-ből 106 esetben a külső minősítés kedvezőbb volt az NAIC elemzőinek saját besorolásánál. Tizenhét esetben a minősítő cégek – többségében kisebb intézmények – befektetési kategóriába soroltak olyan eszközöket, amelyeket az NAIC munkatársai spekulatív, azaz "bóvli" besorolásúnak tartottak. Az eltérés a kisebb minősítőknél átlagosan három, a nagyoknál (Moody's, S&P, Fitch) mintegy két fokozatot tett ki, de előfordult akár hat fokozatnyi különbség is.
Az élet- és járadékbiztosítók
mintegy hatezermilliárd dolláros befektetett vagyonából mára közel ezermilliárd dollár áll magánpiaci hitelekben.
Ezek a vállalati kölcsönök, valamint autóhitel- és hitelkártya-követeléseket tartalmazó adósságcsomagok magasabb hozamot kínálnak az állam- és vállalati kötvényeknél. Ebből a tömegből mintegy 419 milliárd dollárnyit olyan nem nyilvános hitelminősítéssel láttak el, amelyet – a nyilvános kötvényminősítésekkel szemben – csak a kibocsátó és a befektetők ismerhetnek meg. Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) nem nyilatkozott arról, hogy egyáltalán hozzáfér-e ezekhez az adatokhoz.
A tanulmányban a kisebb minősítők közül leggyakrabban szereplő Egan-Jones időközben az SEC célkeresztjébe került. A hatóság a múlt hónapban kétségbe vonta, hogy a cég képes-e egyes kötvények esetében "következetesen és szakmai tisztességgel" hitelminősítéseket készíteni. Több biztosító azóta felhagyott az Egan-Jones szolgáltatásainak igénybevételével.
Idén januárban az NAIC elemzői végre megkapták a felhatalmazást arra, hogy megkérdőjelezhessék azokat a nem nyilvános hitelminősítéseket, amelyek legalább három fokozattal jobbak a saját értékelésüknél. Ezt a jogkört több mint öt évvel azután kapták meg, hogy először kérelmezték. A lépést korábban republikánus képviselők is akadályozták. Nyolc kongresszusi tag túlszabályozással vádolta a felügyeletet, mondván, hogy az NAIC felülbírálati joga csökkentené az átláthatóságot és rontaná a piaci hatékonyságot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
