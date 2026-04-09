Eszeveszett menekülés a piacokon: milliárdokat vonnak ki a befektetők, sokak pénze egyszerűen beragadt

A Financial Times számításai szerint a 20,8 milliárd dolláros visszaváltási igény az ágazat legnagyobb szereplőit egyaránt érintette. Közéjük tartozik az Apollo Global Management, az Ares Management, a Blackstone, a Blue Owl és a KKR is. Az összesen mintegy 300 milliárd dollárnyi befektetési portfóliót kezelő alapok a beérkezett kérelmeknek alig valamivel több mint a felét teljesítették. Sok befektetőnek így a negyedév hátralévő részében nyíló visszaváltási ablakig kell várnia.

A tőkekivonás mögött elsősorban a privát hitelpiac kockázati kitettségével kapcsolatos aggodalmak állnak. A szektor jelentős összegeket hitelezett magántőke-háttérrel rendelkező szoftvercégeknek, amelyek üzleti kilátásait a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése bizonytalanná tette. A befektetőket emellett a régebbi tőkeáttételes kivásárlások is nyugtalanítják.

Ezekből a magántőkealapok egyre nehezebben tudnak kiszállni, ráadásul nagyrészt szintén privát hitelforrásokból finanszírozták őket.

A privát hitelpiac a 2008-as válság óta indult gyors növekedésnek. A szabályozók ekkor korlátozták a nagybankok kockázatvállalását, a helyüket pedig jelentős részben az alternatív vagyonkezelők vették át. Az utóbbi években az alapkezelők a tehetős magánbefektetőket is megcélozták, mivel bennük látták a jövőbeli növekedés kulcsát. Az intézményi szereplőkkel szemben azonban a magánbefektetők jóval türelmetlenebbek, és nehezen viselik a privát hitelalapokra jellemző visszaváltási korlátokat.

Az alapkezelők eltérő stratégiákat követnek a visszaváltási hullám kezelésében. A Blackstone és az Oaktree az 5 százalékos küszöbértéket meghaladó kérelmeket is teljesítette. Ezzel szemben a BlackRock HPS Investment Partners egysége, az Apollo, az Ares, a Blue Owl és a Morgan Stanley korlátozta a visszaváltásokat. Döntésüket azzal indokolták, hogy ez védi a bennmaradó befektetőket, és megakadályozza az eszközök kényszerértékesítését. Több alapkezelő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az általuk nyújtott hitelek teljesítményében nem tapasztalnak romlást.

A Morgan Stanley elemzői viszont úgy számolnak, hogy az ágazat nemteljesítési rátája a jelenlegi 5 százalékról 8 százalékra emelkedhet a következő egy évben,

ezt elsősorban a szoftvercégek felé fennálló magas kitettség okozhatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ