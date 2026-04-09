Ez vár ránk hétfőn, ha nyer a Tisza Párt - Mire készülnek a befektetők?

A nemzetközi befektetők egyre inkább arra számítanak, hogy Orbán Viktor tizenhat év után elveszítheti a hatalmát a vasárnapi országgyűlési választáson, ezt a piaci mozgások is hűen tükrözik - írja a Reuters cikke. A forint, a magyar állampapírok és a kormányfőhöz köthető cégek részvényárfolyamai egyaránt a kormányváltás lehetőségét árazzák be a hírügynökség elemzése szerint.

A kormányhoz köthető vállalatok részvényei meredeken estek. A forint rövid távú volatilitását mérő indexek eközben szélsőséges árfolyammozgásokra utalnak.

Azt mondanám, a piac Orbán vereségére pozícionálja magát

– fogalmazott Szabó Viktor, az Aberdeen londoni feltörekvő piaci portfóliókezelője, aki az elmúlt hónapban növelte a magyar állampapír-kitettségét.

Az Orbán-kormány helyzetét három évnyi gazdasági stagnálás, a megélhetési válság és az orosz kapcsolatok körüli botrányok ingatták meg. A közvélemény-kutatások szerint Magyar Péter és a Tisza Párt győzelmére lehet számítani. Az elemzők ugyanakkor sokféle kimenetelt tartanak lehetségesnek, beleértve Orbán hatalomban maradását is. Szabó Andrea politológus óva int attól, hogy kizárólag a felmérések alapján vonjunk le végkövetkeztetéseket. A kutatások ugyanis alábecsülhetik a Fidesz támogatottságát, a Mi Hazánk pedig a "mérleg nyelve" szerepébe kerülhet.

A befektetők figyelmének középpontjában az a mintegy 18 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás áll, amelyet Brüsszel jogállamisági aggályok miatt tart vissza. Ez az összeg a magyar GDP nagyjából 8 százalékának felel meg. A Tisza Párt győzelme elindíthatná ezeknek a forrásoknak a felszabadítását. Ez lökést adhatna az évek óta gyengélkedő beruházási aktivitásnak, és javíthatná az államháztartás helyzetét is - tette hozzá Szabó Viktor. Magyarország jelenleg az Európai Unió egyik legmagasabb költségvetési hiányával küzd, amely az 5 százalékot is meghaladja. A GDP-arányos államadósság 70 százalék felett van, és folyamatosan emelkedik. Emiatt az S&P Global hitelminősítő mindössze egy lépésre van attól, hogy befektetésre nem ajánlott kategóriába rontsa az ország adósbesorolását.

A Morgan Stanley elemzői szerint a Tisza Párt győzelme esetén a forint akár 10 százalékot is erősödhet az euróval szemben.

A JP Morgan becslése szerint ugyanakkor

Orbán hatalomban maradása tartósan a 400-as szint felé tolná az euró-forint árfolyamot.

A rövid távú devizapiaci árfolyam-ingadozás jelenleg magasabb, mint a koronavírus-járvány vagy az ukrajnai háború kitörésekor volt. A JP Morgan szerint a piac komoly várakozásokkal tekint egy esetleges Tisza-győzelem elé, azonban ennek akár kiábrándulás is lehet a vége, ha nem nyer kétharmados többséggel a párt, amire most mindössze 5-10%-os esélyt látnak. Ebben az esetben ugyanis nehéz lehet lebontani a jelenlegi kormány sokat kritizált intézkedéseit.

A Tisza Párt ígéretei között szerepel az erősebb, függetlenebb intézményrendszer, illetve az erősebb kapcsolat az EU-val - mondta Giulia Pellegrini, az Allianz feltörekvő piaci portfóliómenedzsere, aki szintén vásárolt a magyar forintkötvényekből az utóbbi időszakban. Szerinte, ha ezek az ígéretek megvalósulnak, akkor az lecsapódhat a gazdaságban is, ezért optimisták egy esetleges ellenzéki győzelemmel kapcsolatban.

A választás eredménye a magyar gazdaság határain túl is érezteti majd a hatását. Orbán Viktor jelenleg blokkolja az Európai Unió 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitelét, így a kormányváltásnak komoly geopolitikai következményei is lennének. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) ugyanakkor korábban figyelmeztetett a magyar gazdaság jövőbeli kihívásaira. A szervezet szerint a választásoktól függetlenül szigorú monetáris politikára és strukturális reformokra lesz szükség a gazdasági tartalékok újraépítéséhez és a növekedés beindításához.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ