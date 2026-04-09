NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Felfedte a számait az MBH: szépen hízik a magyar befektetők vagyona
Felfedte a számait az MBH: szépen hízik a magyar befektetők vagyona

Portfolio
Közel 5%-kal nőtt tavaly az MBH Befektetési Bank ügyfélköre, a lakossági ügyfeleinek értékpapír-állománya pedig 17,6%-kal nőtt – közölte a társaság. A befektetési alapokban kezelt vagyon 37%-kal emelkedett az előző évi adatokhoz képest, ez közel kétszerese a piac átlagos növekedésének.
Az MBH Befektetési Banknál tavaly megközelítőleg 28 ezren nyitottak értékpapírszámlát személyesen, miközben az MBH Mobilbroker és Netbroker szolgáltatásokra kötött szerződések száma 2024-hez képest 67%-kal emelkedett, így 2025-ben több mint 18 ezer új ügyfél csatlakozott a MBH Mobilbroker és Netbroker szolgáltatásokhoz.

A teljes ügyfélkör közel 5%-kal nőtt egy év alatt – írja a társaság közleménye.

A bank a kezelt vagyon volumenét tekintve is jelentős növekedéssel zárta az évet: miközben a lakossági értékpapírpiac összességében 10,7%-kal bővült 2025-ben, az MBH Befektetési Bank lakossági ügyfeleinek értékpapír-állománya 17,6%-kal nőtt. A befektetési alapokban kezelt vagyon 37%-os bővülése mellett az egyedi termékekben – részvényekben, certifikátokban és vállalati kötvényekben – tartott vagyon több mint 70%-kal emelkedett, súlyuk pedig 15% fölé nőtt a teljes portfólión belül, ami meghaladja a piaci átlag 13%-os arányát.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Portfolio

Még több Befektetés

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

PR cikk

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility