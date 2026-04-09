Felfedte a számait az MBH: szépen hízik a magyar befektetők vagyona

Közel 5%-kal nőtt tavaly az MBH Befektetési Bank ügyfélköre, a lakossági ügyfeleinek értékpapír-állománya pedig 17,6%-kal nőtt – közölte a társaság. A befektetési alapokban kezelt vagyon 37%-kal emelkedett az előző évi adatokhoz képest, ez közel kétszerese a piac átlagos növekedésének.

Az MBH Befektetési Banknál tavaly megközelítőleg 28 ezren nyitottak értékpapírszámlát személyesen, miközben az MBH Mobilbroker és Netbroker szolgáltatásokra kötött szerződések száma 2024-hez képest 67%-kal emelkedett, így 2025-ben több mint 18 ezer új ügyfél csatlakozott a MBH Mobilbroker és Netbroker szolgáltatásokhoz.

A bank a kezelt vagyon volumenét tekintve is jelentős növekedéssel zárta az évet: miközben a lakossági értékpapírpiac összességében 10,7%-kal bővült 2025-ben, az MBH Befektetési Bank lakossági ügyfeleinek értékpapír-állománya 17,6%-kal nőtt. A befektetési alapokban kezelt vagyon 37%-os bővülése mellett az egyedi termékekben – részvényekben, certifikátokban és vállalati kötvényekben – tartott vagyon több mint 70%-kal emelkedett, súlyuk pedig 15% fölé nőtt a teljes portfólión belül, ami meghaladja a piaci átlag 13%-os arányát.

